 

Игра будет блокировать игроков, которые попытаются изучить файлы популярного сайта онлайн-игр

25.06.2023, 16:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Разработчик тактического шутера Escape from Tarkov, компания Battlestate Games, объявила о своей позиции относительно добычи данных. Портал DTF сообщает, что авторы утверждают, что удаление и распространение данных из файлов игры приведет к блокировке.

В заявлении говорится, что датамайнеры нарушили лицензионное соглашение, подписанное ими при установке игры. В результате этого Escape from Tarkov будет их блокировать. Датамайнеры также лишают игру ее “вау”-эффекта, заранее раскрывая секреты геймплея. Например, они могут узнать о шансах на победу над определенным боссом, условиях и наградах, связанных с заданиями, а также любую другую информацию, которую разработчики хотят сохранить в тайне.

Battlestate Games также заявила, что игроки, использующие добычу данных в своих интересах, могут получить преимущество перед другими игроками, которые играют честно. Разработчики заявили, что хотят контролировать информацию о Escape from Tarkov. Студия также пообещала, что улучшит общение с игроками и предоставит больше информации об игре. Студия также выразила поддержку “Вики” фанатов Escape from Tarkov, которые не нарушают правил, поскольку не используют незаконное программное обеспечение для улучшения статей.

Заявление Battlestate Games вызвало преимущественно негативную реакцию со стороны игрового сообщества. Блоггеры, посвященные “Побегу из Таркова”, выразили свое недовольство новой политикой студии и спросили об ограничениях допустимого использования информации из видеоигры. Ответы на эти вопросы пока не были получены.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Новый телефон OnePlus будет иметь рекордный объем оперативной памяти

25.06 / Власти Омска заявили, что накануне разрушили 600 км дорог ради спасения Москвы

25.06 / “Дорогой” минимализм уместен на ногтях любой формы: летний маникюр как у звезд

25.06 / «Очень внимательно следим»

25.06 / Стало известно об операции на сердце у Пугачевой: Стенты поставили

25.06 / Иллюзионист Сергей Сафронов раскаялся в своем пристрастии к алкоголю

25.06 / Имитация атласа на ногтях: новый тренд маникюра – невероятно нежный и сияющий

25.06 / Лукашенко: ядерное оружие на территории Республики Беларусь будет охранять частная военная компания

25.06 / Полосатые брюки просто необходимы для летнего образа: лучшие модели

25.06 / Витамин С и гиалуроновая кислота. какие косметические средства стоит наносить на влажную кожу лица

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика