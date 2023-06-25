Игра будет блокировать игроков, которые попытаются изучить файлы популярного сайта онлайн-игр

Разработчик тактического шутера Escape from Tarkov, компания Battlestate Games, объявила о своей позиции относительно добычи данных. Портал DTF сообщает, что авторы утверждают, что удаление и распространение данных из файлов игры приведет к блокировке.

В заявлении говорится, что датамайнеры нарушили лицензионное соглашение, подписанное ими при установке игры. В результате этого Escape from Tarkov будет их блокировать. Датамайнеры также лишают игру ее “вау”-эффекта, заранее раскрывая секреты геймплея. Например, они могут узнать о шансах на победу над определенным боссом, условиях и наградах, связанных с заданиями, а также любую другую информацию, которую разработчики хотят сохранить в тайне.

Battlestate Games также заявила, что игроки, использующие добычу данных в своих интересах, могут получить преимущество перед другими игроками, которые играют честно. Разработчики заявили, что хотят контролировать информацию о Escape from Tarkov. Студия также пообещала, что улучшит общение с игроками и предоставит больше информации об игре. Студия также выразила поддержку “Вики” фанатов Escape from Tarkov, которые не нарушают правил, поскольку не используют незаконное программное обеспечение для улучшения статей.

Заявление Battlestate Games вызвало преимущественно негативную реакцию со стороны игрового сообщества. Блоггеры, посвященные “Побегу из Таркова”, выразили свое недовольство новой политикой студии и спросили об ограничениях допустимого использования информации из видеоигры. Ответы на эти вопросы пока не были получены.