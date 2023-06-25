 

Hill – Минсельхоз США впервые разрешил продажу лабораторного мяса

25.06.2023, 15:50, Новости дня
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Впервые в Соединённых Штатах две компании получили разрешение продавать мясо курицы, выращенное лабораторным способом, пишет The Hill. При таком способе производства не наносится вред животным и окружающей среде, однако в магазинах продукты из лабораторного мяса появятся нескоро: они дороже фермерских и пока не могут производиться в сопоставимых объёмах.


AP

Министерство сельского хозяйства США впервые разрешило продавать в рестораны и супермаркеты мясо, выращенное в лаборатории, пишет The Hill.

Как рассказывает издание, в среду две компании из Калифорнии, Upside Foods и Good Meat, получили разрешение продавать куриное мясо, полученное не от забитых животных, а из клеток кур. Ранее Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) признало лабораторное мясо обеих компаний пригодным к пище.

В официальных заявлениях Upside Foods и Good Meat приветствовали решение Минздрава. В компании Upside Foods отметили, что это «исторический, поворотный момент», который приближает воплощение их мечты в реальность, а в Good Meat называли его «революционным».

Обе компании начинали свою деятельность в попытке сократить вред, наносимый животным, и негативные последствия для окружающей среды в результате выпаса скота, выращивания корма для животных и отходов животноводства. Лабораторное мясо выращивают в стальных цистернах из клеток живой птицы, оплодотворенной яйцеклетки или специального запаса клеток. Продукция компании Upside Foods выпускается в виде больших пластов, которым придаётся форма куриных котлет или сосисок, тогда как в компании Good Meat куриные клетки превращают в котлеты, наггетсы, рубленое мясо или сате.

В первое время лабораторное мясо будет продаваться только в дорогих ресторанах по партнёрской программе. Американская газета предполагает, что на прилавках супермаркетов такие продукты появятся ещё нескоро из-за того, что они намного дороже обычной фермерской курятины и пока не могут производиться в таких же объёмах.

Первой страной, которая разрешила продажу мяса компании Good Meat, стал Сингапур. Сейчас выращиванием из клеток курятины, говядины, свинины, баранины и рыбы занимается более 150 компаний по всему миру. Согласно опросам, пока потребители скептически относятся к идее попробовать лабораторное мясо.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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