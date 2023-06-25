 

Власти Омска заявили, что накануне разрушили 600 км дорог ради спасения Москвы

25.06.2023, 15:33, Разное
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Власти Омска 24 июня приказали коммунальщикам разрушить дороги, чтобы остановить военную технику, идущую на Москву. В результате ради благой цели были разбиты почти 600 км полотна, признались в мэрии. Теперь город рассчитывает, что федеральные власти профинансируют восстановление инфраструктуры.

«Проявив неоспоримые честь, доблесть и отвагу, мы выразили поддержку федеральному центру и начали готовиться к прохождению военных колонн – вернее, готовить город к тому, чтобы они не прошли, – рассказали в мэрии. – Сотрудники коммунальных служб вооружились ломами, отбойными молотками и бульдозерами. Всего за сутки они разрушили 598 километров дорог и на их восстановление городу нужны не менее 18 млрд рублей».

Эксперты заметили, что ямы, которые с гордостью показала мэрия, едва ли могут остановить бронетехнику и даже грузовики, но этому нашлось объяснение: оказалось, что коммунальные службы постепенно углубляли их и были прерваны в середине процесса. Если бы им не дали «отбой» поздним вечером, к утру по городу уже не смог бы пройти никакой танк.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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