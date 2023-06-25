 

“Беру фамилию жены”: Пригожин объявил о важном решении

25.06.2023, 15:28, Новости дня
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Иосиф и Валерия вместе уже долгие годы, а и их любовь пережила многие трудности. Супруги всегда были образцом для подражания и до сих продолжают быть друг для друга опорой и поддержкой.

Недавно продюсер подвергся нападкам интернет-пользователей. Поводом для атаки стало совпадение его фамилии с фамилией основателя ЧВК “Вагнер”. После вчерашних волнений по Сети распространилось множество мемов, а в комментариях на личной странице Иосифа Пригожина появились сотни комментариев шутливого характера. Народ призывал продюсера остановить все происходящее. Некоторые предположили, что теперь шоумен возьмет фамилию певицы Валерии, чтобы избежать сравнений.

В итоге Пригожин заявил, что не обижается на мемы и шутки в свою сторону, он понимает, что таким образом людям проще справляться с напряжением. Более того, продюсер ответил шуткой на все мемы, которые ему прислали.

В личном блоге Иосиф Игоревич объявил, что принял очень важное решение, которое непосредственно касается его отношений с Валерией. “С меня хватит! Беру фамилию жены!” – написал продюсер.

Это заявление все восприняли как шутку, но если Пригожин действительно пойдет на такой шаг, то станет Иосифом Перфиловым. Звучит не менее ярко, чем настоящая фамилия.


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