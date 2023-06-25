 

“Дорогой” минимализм уместен на ногтях любой формы: летний маникюр как у звезд

25.06.2023, 15:25, Разное
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Рассматривая женские руки, вы сможете заметить бесчисленное количество вариантов маникюра. Длинный и короткий, квадратный и острый, яркий и бледный, однотонный и пестрый, гладкий и объемный… Но согласитесь, ничто не способно сравниться по стильности и элегантности с минималистичным нюдовым маникюром. Если вы хотите выглядеть как голливудская звезда, обратите внимание именно на этот вариант.

Преимущества нюда в маникюре

Есть несколько весомых причин, свидетельствующих в пользу телесного маникюра:

он выглядит стильно, модно и дорого; он всегда в тренде и никогда не теряет актуальности; вместо лака можно использовать камуфляжную базу, которая ровно наносится и быстро сохнет, что экономит время; нюдовые лаки легко наносить, так как не страшно выйти за контур – это будет незаметно; нюдовый маникюр сочетается с абсолютно любой одеждой (это касается как цвета, так и стиля); такой маникюр можно долго не обновлять, так как незначительные сколы и отрастание ногтей практически незаметны.

Классический французский маникюр

Французский маникюр – это великолепная универсальная находка. С такими ноготками можно пойти куда угодно – и на работу, и на прогулку, и на свидание, и на светское мероприятие и так далее. Его легко разнообразить, так как нюд служит отличной базой для разнообразных дизайнов.

Более интересный вариант – лунный французский маникюр. Он подразумевает прокрашивание лунки у основания ногтя. Ее можно оформить как в классическом белом цвете, так и в каких-нибудь других оттенках.

Волшебный молочный градиент

Градиент представляет собой технику последовательного нанесения лака нескольких близких по спектру оттенков с плавным перетеканием друг в друга. Игра от более темных к светлым переливам создает завораживающий эффект, который сразу же бросается в глаза. Конечно, наиболее благородно смотрится чистый градиент. Но вы можете на свое усмотрение дополнить его какими-то узорами.

Декорирование фольгой

Цветная мерцающая фольга – это настоящий хит текущего модного сезона. Если вы хотите привлечь внимание к своему маникюру, смело выбирайте именно этот декоративный элемент. На нюдовой основе наиболее привлекательно будут смотреться такие оттенки фольги, как сиреневый, кофейный, пепельно-серый, молочный, нежно-розовый.

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Стоит отметить, что фольга не только придает маникюру блеск, но еще и визуально корректирует его. Так, мерцающие ногти визуально будут смотреться более утонченными и длинными.

Декоративные наклейки

Самый простой вариант разнообразить однотонный нюдовый маникюр – использовать готовые декоративные наклейки-стикеры. Они бывают самых разных цветов и стилей. Например, это могут быть простые золотистые полоски и завитки, а могут быть и сложные рисунки.

Зеркальная втирка

Нюдовое покрытие в сочетании с сияющими блестками может смотреться очень эффектно. Как правило, зеркальный глянец смотрится достаточно вызывающе. Но если он окрашен в розовый или бежевый оттенок, он выглядит безупречно и очень благородно. Для контраста можно добавить еще немного других сверкающих элементов (например, страз).


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