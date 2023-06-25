«Очень внимательно следим»

Неожиданные события, но очевидный симптом. Реакция Европы на военный мятеж в России.

В Европе, где главной новостью предыдущего дня, разжеванной в мельчайших подробностях, было одобрение очередного 11-го пакета санкций против России, вооруженный бунт группы «Вагнер», похоже, был полной неожиданностью.

Разъехавшиеся на знойный уикенд лидеры, министры и пресс-секретари отвечали на вопросы журналистов одинаковой фразой: «Следим за развитием событий». Без отрицательной или положительной коннотации, но не без очевидного беспокойства.

«Мы внимательно следим за ситуацией и находимся в постоянном контакте с нашим послом в Москве. Мы продолжаем наши консультации с государствами-членами (ЕС), а также поддерживаем контакт с нашими партнерами. То, что мы наблюдаем, — это внутренняя проблема России», — пояснила пресс-секретарь главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

«Мы следим за ситуацией», — вторила ей официальный представитель НАТО Оана Лунгеску. До саммита НАТО в Вильнюсе, где речь пойдет о той или иной форме привязки воюющей Украины к западному альянсу, оставалось 17 дней. Зная, с какой бюрократической основательностью оттачиваются формулировки документов натовских встреч в верхах, могу себе представить, какую работу предстоит проделать правительствам и аппарату в оставшиеся дни, чтобы отразить последние события в России.

С утра субботы начались консультации между европейскими лидерами и Брюсселем. Одним из первых председателю Евросовета Шарлю Мишелю позвонил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Ситуация в РФ впервые за несколько месяцев была на первом месте, хотя и производна от проблемы Украины, центральной сегодня для Европы.

В понедельник итог телефонных консультаций подведут министры иностранных дел стран ЕС на ежемесячной встрече в Люксембурге.

Глава правительства Италии Джорджа Мелони тоже сказала, что «внимательно следит», но добавила, что нынешние события в РФ показывают, что российская военная операция в Украине «вызывает нестабильность в России». Министр иностранных дел Антонио Таяни посоветовал итальянцам, живущим в России, «быть осторожными».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц постоянно держит себя в курсе «очень динамичной ситуации» и координирует свои действия с ближайшими союзниками, а министр иностранных дел Анналена Бербок рекомендовала немцам, оказавшимся в Москве, «до особого распоряжения избегать центра Москвы», а также «государственных объектов, в частности военных». Похожие рекомендации своим гражданам дали правительства других европейский стран.

Президент Франции Эммануэль Макрон, кроме того, что он «внимательно следит» за события в России, подчеркнул, что по-прежнему «сосредоточен на поддержке Украины».

Великобритания в связи с сообщениями из РФ находится в тесном контакте с европейскими и американскими союзниками по НАТО, написал глава МИД Джеймс Клеверли в своем твиттере. Правительство созвало чрезвычайное заседание комитета (по безопасности) Cobra для обсуждения событий в России. Ранее он с такой поспешностью собирался в феврале 2022 года.

Консервативный политик и канцлер Австрии Карл Нехаммер — один из немногих глав правительств стран ЕС, который встречался с Владимиром Путиным в Москве после начала российской СВО в Украине. Его в свете событий беспокоит ядерная опасность, потому что РФ имеет большой потенциал биологического, химического и ядерного оружия. При этом он видит единственное оружие в руках ЕС в сплоченности и единстве членов союза.

Тем временем

европейские СМИ ведут подробную хронику событий, а также объясняют своей аудитории, кто такой Пригожин и какую роль он играл в военной операции в Украине. Хотя многие европейцы и так знают о группе «Вагнер» по ее делам в близкой для них Африке, откуда руками вагнеровцев РФ старается вытеснить «традиционных колонизаторов».

«Пригожин долгое время был очень полезен Кремлю, — напоминает немецкая Frankfurter Algemeine. — Его группа наемников «Вагнер» воевала в Донбассе, Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике и других местах, где Кремль мог применить силу для продвижения своих интересов, но не мог или не хотел открыто использовать армию для решения конкретных задач».

Газета пишет, что теперь Пригожин стал экзистенциальной проблемой для российского президента и его окружения. И это вне зависимости от того, чем закончится вооруженный мятеж.

Эти беспорядки «обнажают слабость системы правления, в которой государственные институты были разрушены и заменены неформальными отношениями и структурами».

Приостановка операций ЧВК «Вагнер» в Африке, полагают бельгийские источники, ведущие бизнес на «черном континенте», может сказаться на финансовом состоянии группы. «Вагнер» за последнее десятилетие установила прочные связи с правительствами нескольких африканских государств, проводя операции как минимум в восьми африканских странах, включая Мали, Центральноафриканскую Республику и Ливию. Их лидеры ассоциируют Пригожина с Кремлем, и конфликт наемников с российской властью неизбежно скажется на их силе и влиянии.

Александр Минеев,

Соб. корр. в Брюсселе

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