 

Стало известно об операции на сердце у Пугачевой: Стенты поставили

25.06.2023, 14:07, Разное
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Последние годы здоровье сильно подводит звезду фильма “Усатый нянь”. Актер пережил микроинсульт, желудочное кровотечение и операцию на сердце. К счастью, организм артиста справился с нагрузкой.

По словам Сергея Проханова, операцию на сердце ему провели в Москве в 2012 году. А его соседкой по палатам была Алла Пугачева. Лечением обоих знаменитостей занимался известный хирург Лео Бокерия, который установил и Примадонне, и Проханову стенты. Стоит отметить, что подобный способ – самый щадящий при сужении сосудов.

“Мы себе стенты поставили. Ей восемь поставили, а мне два”, – вспоминает исполнитель главной роли в фильме “Усатый нянь”. Вот так случайно стало известно об операции Пугачевой на сердце.

В разных интервью Алла Пугачева признавалась, что действительно пережила несколько вмешательств. Вероятно, проблемы с главным органом у певицы появились вследствие увлечения алкоголем, сигаретами и жирной пищей в молодости. По рассказам коллег и знакомых, звезда всегда любила вкусно поесть и выпить.

Напомним, больше года Алла Пугачева стала появляться на публике довольно часто. Артистка после отъезда из России не пропускает ни одного концерта российских знаменитостей в Тель-Авиве, где живет вместе с детьми. Многие замечают, что передвигаться Алле Борисовне непросто, часто певицу ведут за руки или под руки. Вероятно, она испытывает трудности из-за больных суставов.


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