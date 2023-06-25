Иллюзионист Сергей Сафронов раскаялся в своем пристрастии к алкоголю

Сергей Сафронов – один из самых известных иллюзионистов России. Он покорил сердца многих зрителей не только своими невероятными трюками на сцене, но и своей открытостью о своих личных проблемах.

Иллюзионист признался, что его зависимость от алкоголя почти разрушила его жизнь и отношения с бывшей супругой Марией. Под воздействием спиртного Сергей не мог уделить должное внимание своим детям, пропуская моменты их детства. Сейчас шоумен об этом очень жалеет и раскаивается в своих грехах. В итоге его супруга ушла, и Сергей остался один на один со своими проблемами.

Но Сергей не сдался и начал свою борьбу с зависимостью от алкоголя. Но это не было легким путем. Это была борьба за каждый день своей жизни. Облегчением стала его вторая семья – жена Екатерина и их дочь. Он делает все возможное, чтобы не пропустить моменты ее детства и быть хорошим отцом.

А в 2021 году Сергею Сафронову был поставлен страшный диагноз. Иллюзионист узнал, что болен раком. Благодаря успешному лечению, он сейчас живет полноценной жизнью. Но борьба с зависимостью от спиртного заняла у него несколько лет. Сейчас артист ведет здоровый образ жизни и заботится о своей второй семье.

Сергей Сафронов вместе со своими братьями Ильей и Андреем вел с первого сезона передачу “Битва экстрасенсов”. Но потом братья приняли решение покинуть проект и сосредоточиться на собственном шоу иллюзий.