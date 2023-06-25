 

Имитация атласа на ногтях: новый тренд маникюра – невероятно нежный и сияющий

25.06.2023, 14:05, Разное
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Платья-комбинации, сделанные из атласа, были на пике моды в начале нулевых. Сегодня этот тренд снова набирает обороты, да с такой силой, что современные модницы носят не только сами платья, но и туфли, блузки, юбки, сумки и головные уборы с шелковым отливом. Как и любая мода, “атласный” тренд распространился и на ногти, и вот все больше женщин пробуют нежный, сияющий и невесомый стиль маникюра. Вот несколько идей “атласного” маникюра, которые понравятся каждой.

Форма не имеет значения

Некоторые типы маникюра смотрятся лучше на определенных формах ногтей. Например, сложный нейл-арт будет выглядеть более эффектно на длинных ногтях квадратной формы, чем на коротких и округлых, так как первый вариант дает больше места для фантазии и экспериментов.

Но это не случай “атласных” ногтей, потому что такой стиль маникюра будет прекрасно выглядеть абсолютно на любой форме. Смело выбирайте свою любимую, и вы не ошибетесь.

Можно уравновесить женственную изысканность атласных переливов грубоватыми квадратными ногтями, а можно, наоборот, усилить эффект, выбрав округлую, овальную или миндалевидную форму.

Стиль натюрель

Модный маникюр с “атласным” покрытием с легкостью может быть включен в любую эстетику. Для более утонченного образа выберите основу нежно-розового цвета, чтобы получить наиболее естественный результат. Перламутровый блеск сверху добавит сфокусированное свечение, которое привлечет всеобщее внимание, но не будет слишком бросаться в глаза. Этот мягкий подход идеально подходит для тех, кто любит, когда их ногти выглядят просто, но с изюминкой.

Выбирайте любимый цвет

Тот факт, что тренд на ногтях изначально подается в нейтральном оттенке, не означает, что вы должны отказаться от цвета, если хотите использовать его. Тенденция “атласного” маникюра отлично будет сочетаться с вашим любимым цветом, и, хотя процесс такой же, последствием является неожиданно возвышенное ощущение приятной ткани, которое наверняка понравится и вам, и окружающим еще больше, чем классический вариант. В конце концов, платья-комбинации могут быть любого цвета (несмотря на то что изначально сами комбинации как нижнее белье были только белых, бежевых и розовых цветов).

Просто выберите свой любимый оттенок (или несколько) и сделайте его своим основным цветом, придерживаясь остальных шагов так же, как для нейтрального атласного маникюра. Вы можете взять неожиданный пастельный цвет, например фиолетовый, и покрыть его перламутровым сиянием. А можете устроить элегантные и яркие переливы, использовав под переливающимся покрытием градацию от голубого к фиолетовому или, например от серебристого к золотому.

Можно добавить нейл-арт

Платья-комбинации практически всегда украшены и отделаны красивым кружевом, так почему бы не перенести это правило и на атласный маникюр? Нейл-арт в виде кружева не так давно вышел из моды, но в сочетании с перламутрово-сатиновым сиянием он может смотреться совершенно по-новому, стильно и свежо. К тому же необязательно покрывать кружевами весь ноготь целиком – сделайте отделку, похожую на то, что мы видим на комбинациях. Немного кружева на кончиках, немного возле кутикул, и вот готов манящий, но в то же время возвышенный нейл-арт.

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Рисунки на шелке тоже встречаются нередко. Если вы хотите выбрать полупрозрачную основу с сиянием, сверху ее можно украсить узорами, соответствующими атласному стилю – это могут быть переплетения цветов и растений, или какие-то изящные геометрические узоры.

Украшения на шелке

Проявите творческий подход и не стесняйтесь добавлять в атласный маникюр любые элементы, которые вам нравятся, чтобы добавить изюминку. Если даже узоров и кружев вам кажется мало для отражения своей личности (ведь сам по себе атласный стиль смотрится довольно скромно), попробуйте поиграть с объемными украшениями.

Подбирая стиль, думайте о том, какие аксессуары вы бы добавили, собирая вечерний наряд с атласным платьем-комбинацией. Например, вы бы выбрали элегантные серьги-пуссеты в виде сверкающих кристаллов – значит и на “атласных” ногтях будет хорошо смотреться добавление сверкающих страз. Не торопитесь наносить сразу много. Начните с малого и, если покажется недостаточно, добавляйте украшения понемногу. Аксессуары – это хорошо, но, если вы перестараетесь, переливчатый “атлас” на ваших ногтях просто потеряется на фоне обилия украшений и будет выглядеть как обычная нюдовая основа.

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Кстати, если вы предпочитаете более веселые украшения, можно перенести эту тенденцию и на ногти, заменив обычные стразы сверкающими звездочками, сердечками или даже жемчужинами. Кстати, имитация кристаллов и жемчуга будет хорошо смотреться, так как перламутровое покрытие в “атласных” ногтях прекрасно сочетается с такими украшениями.

Но это не значит, что вы обязательно должны отказываться от сложного 3D-нейл-арта. Например, тонкие объемные металлические линии и даже пирсинг акцентного ногтя могут быть уместными, если вы выберете изящное воплощение и более яркий цвет вашего “атласа”.

Френч будет уместен

Кажется, в мире нейл-арта нет ни одного тренда, который нельзя было бы “скрестить” с французским маникюром. И конечно, с “атласной” модой он тоже прекрасно соединяется. Попробуйте сделать “атласное” покрытие только для кончиков ногтей. Или же подчеркните перламутр основы, сделав классические белые кончики или не совсем классические, а треугольные. Их легче сделать самостоятельно, а смотрятся они даже более эффектно, особенно если у вас довольно длинные ногти. Вы также можете сделать кончики более интересными, например выполнив их с помощью кружева, о котором мы уже говорили выше.

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Конечно, на коротких ногтях классический френч и классический полупрозрачный “атласный” маникюр все еще будут смотреться хорошо. Но для остальных вариантов объединения французского и переливчатого нейл-арта лучше выбирать более длинную и оригинальную форму ногтей.

Объедините тренды, соединив “атлас” с “хромом”

“Атласный” маникюр напоминает еще одну трендовую тенденцию, а именно модные глазированные ногти, которые штурмом покорили социальные сети за последние полгода. Различие между ними заключается в том, что глазированные ногти имеют “хромированное” покрытие, которое придает им авангардный блестящий вид, в то время как “атласные” ногти имеют более приглушенное свечение, которое должно имитировать текстуру и движение шелковистой ткани. Тем не менее это не означает, что вы не можете добавить немного “хрома” к своему сатиновому маникюру, чтобы сделать его ярче и интереснее – просто не переусердствуйте, чтобы незаметно для себя не сделать обычный глазированный маникюр без какого-либо намека на “атлас”.

Матовое покрытие будет смотреться оригинально

Эффект шелкового сияния можно получить и с матовой отделкой, так как атласные ткани имеют приглушенный блеск, который необязательно всегда глянцевый. Матовое покрытие будет более заметным в сочетании с более ярким цветом, но тем не менее эффект будет хорошим и с нейтральным оттенком. Для дополнительного мерцания щедро добавьте перламутровую пудру перед нанесением матового покрытия – так вы не потеряете атласный эффект даже без глянцевого блеска.

Атласные переливы

Независимо от того, какие тренды нейл-дизайна появляются, некоторые люди просто любят классику больше всего на свете. Если вам нравятся нейтральные оттенки, французские кончики и маникюр типа “молочная ванна”, вы все равно можете усилить их с помощью “атласной” отделки. Сфокусированное сияние без особых усилий утонченно украсит любой классический маникюр. Сделайте свой любимый дизайн, как обычно, а затем добавьте перламутровую пудру поверх, прежде чем закрепить внешний вид верхним слоем. Если вы не хотите слишком сильного блеска, используйте меньше пудры, чтобы создать легкий оттенок атласной роскоши.


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