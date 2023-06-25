Лукашенко: ядерное оружие на территории Республики Беларусь будет охранять частная военная компания

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что ядерное оружие, размещённое на территории его страны, будет охраняться бойцами одной из частных военных компаний.

Глава государства говорит: соответствующий договор уже подписан, причём он выгоден для всех сторон – «и для Минска, и для вот этой частной компании».

Лукашенко напомнил, что не так давно прапорщик по фамилии Зданович украл одну из ядерных боеголовок и продал её Приднестровью, в связи с чем Тирасполь уже вынудил Кишинёв начать переговоры об условиях вхождения Молдавии в состав ПМР. Сам военнослужащий покинул страну, воспользовавшись тем, что были выходные и правоохранительные органы не работали, и теперь скрывается в Венесуэле. Чтобы исключить такие происшествия в дальнейшем, решено нанять охрану.

– Я не могу пока назвать эту компанию, но скажу одно: это ребята с успешным боевым опытом. Я подчёркиваю: со свежайшим опытом, – сказал глава государства. – У нас оказия подвернулась и мы взаимовыгодно договорились. Мы им пообещали, что снаряды зажимать не будем, они всё-таки важный объект охраняют, уровня облисполкома. Они пообещали служить на все деньги. Учитесь, ребята.

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