 

Лукашенко: ядерное оружие на территории Республики Беларусь будет охранять частная военная компания

25.06.2023, 13:33, Разное
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что ядерное оружие, размещённое на территории его страны, будет охраняться бойцами одной из частных военных компаний.

Война в УкраинеГлава государства говорит: соответствующий договор уже подписан, причём он выгоден для всех сторон – «и для Минска, и для вот этой частной компании».

Лукашенко напомнил, что не так давно прапорщик по фамилии Зданович украл одну из ядерных боеголовок и продал её Приднестровью, в связи с чем Тирасполь уже вынудил Кишинёв начать переговоры об условиях вхождения Молдавии в состав ПМР. Сам военнослужащий покинул страну, воспользовавшись тем, что были выходные и правоохранительные органы не работали, и теперь скрывается в Венесуэле. Чтобы исключить такие происшествия в дальнейшем, решено нанять охрану.

– Я не могу пока назвать эту компанию, но скажу одно: это ребята с успешным боевым опытом. Я подчёркиваю: со свежайшим опытом, – сказал глава государства. – У нас оказия подвернулась и мы взаимовыгодно договорились. Мы им пообещали, что снаряды зажимать не будем, они всё-таки важный объект охраняют, уровня облисполкома. Они пообещали служить на все деньги. Учитесь, ребята.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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