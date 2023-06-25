 

Собянин рассказал о реализации программы “Мой район” в Печатниках, Текстильщиках и Южнопортовом

25.06.2023, 12:46, Новости дня
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В районах расположено несколько станций Московского центрального кольца (МЦК). В 2019 году Курское направление железной дороги стало частью МЦД-2, станции стали современными городскими вокзалами, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

В 2023 году полностью открыта Большая кольцевая линия. На базе станции “Печатники” создан крупный транспортно-пересадочный узел.

Также транспортную ситуацию на юго-востоке улучшила реконструкция Волгоградского проспекта. Построен тоннель на пересечении Волгоградского проспекта и Люблинской улицы, эстакада через Курское направление железной дороги, Кожуховский мост длиной 783 метра.

“До конца года планируем завершить ключевой дорожный проект – южный участок Московского скоростного диаметра. Новая трасса улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов столицы, включая Печатники, Текстильщики и Южнопортовый”, – отметил мэр.

Реконструированы Курьяновские очистные сооружения. Специалисты устранили неприятные запахи.

В Кожуховской бухте создали Богатырский парк. На Симоновском валу благоустроили романтический сквер со скульптурой влюбленнойпары, создан сквер у кинотеатра “Тула”.

Собянин уточнил, что за последние годы в районах открылось девять детских садов и две школы. В системе здравоохранения обновляется амбулаторное звено. В Печатниках открыт Центр московского долголетия.

Возрожден стадион “Москвич”. Теперь он вмещает на 20% зрителей больше. Вскоре будет реконструирован спортивный комплекс на волжском бульваре.

В программу реновации в районах вошло 87 домов. Продолжается заселение четырех новостроек.


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