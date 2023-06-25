Полосатые брюки просто необходимы для летнего образа: лучшие модели

Полосы являются универсальным принтом, который остается в моде на протяжении длительного времени. Брюки с таким узором помогут сделать образ более привлекательным и стильным. Такой наряд отлично подойдет практически для любого случая.

Есть множество различных вариантов стилизации этого наряда, и его можно легко сочетать с самыми различными предметами гардероба.

Интересно будут выглядеть штаны в полоску в сочетании с футболкой или классической рубашкой. При желании можно комбинировать контрастные цвета и принты. В любом случае можно выглядеть стильно. Вот несколько отличных решений, которые помогут выглядеть невероятно.

Льняные брюки

Очень красиво выглядят брюки в сине-белую полоску с высокой посадкой. Сочетать их можно с простой белой футболкой и сандалиями, чтобы дополнить образ.

Широкие брюки

Штаны, выполненные из хлопка, в зелено-фиолетовую полоску помогают придать образу более формальный вид. Можно красиво сочетать их с рубашкой в тон, чтобы получился костюм.

Джинсы

Бело-голубые джинсы в тонкую полоску помогут сделать образ действительно превосходным. Отлично они будут смотреться с эффектным топом. Это хороший вариант для создания повседневного образа.

Розовые брюки в полоску

Очень хорошо смотрится такой наряд вместе с рубашкой оверсайз. Широкие штаны изготовлены из смеси органического хлопка и льна. Можно чувствовать себя комфортно и наслаждаться прохладой.

Широкие брюки в полоску

Это отличное решение для создания модного и стильного наряда. Белые полосатые штаны сразу же бросаются в глаза.

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Розово-белые широкие брюки

Сочетание розового и белого выглядит действительно восхитительно. Такие штаны можно красиво комбинировать с простой белой футболкой или соответствующей рубашкой.

Льняные брюки палаццо

Такие штаны изготовлены полностью изо льна, что делает их легкими и удобными. Такой наряд хорошо подходит для создания простого и повседневного образа.

Широкие брюки в зеленую полоску

Такие штаны яркого цвета выглядят действительно фантастически. Можно носить их со слегка укороченным топом или же льняной рубашкой.

Белые брюки строгого покроя

Зауженные штаны помогут красиво дополнить любой офисный образ. Укороченные брюки чинос помогут подчеркнуть красоту обуви.