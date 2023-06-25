Витамин С и гиалуроновая кислота. какие косметические средства стоит наносить на влажную кожу лица

Недостаточно купить хорошие ухаживающие средства. Нужно еще уметь правильно их использовать. Так, мы привыкли тщательно вытирать лицо после умывания, прежде чем приступить к нанесению ухода. Но некоторые средства гораздо лучше работают при нанесении на влажную кожу.

Гиалуроновая кислота

Гиалуронка встречается в составе многих увлажняющих сывороток и кремов. Чтобы понять, почему такие средства лучше наносить на влажную кожу. Дело в том, что гиалуроновая кислота сама по себе не дает увлажняющего эффекта. Она лишь притягивает к себе молекулы воды и удерживает их на поверхности кожи. То есть ей нужно откуда-то брать влагу. Поэтому, если вы нанесете средство на слегка влажное лицо, эффект будет максимальным.

Витамин С

Аскорбиновая кислота является водорастворимым витамином. Поэтому она гораздо быстрее и качественнее впитается именно во влажную кожу, а не в сухую.

Будьте осторожны с применением витамина С летом, так как под воздействием ультрафиолета он может вызвать пигментацию кожи. Чтобы этого не произошло, обязательно “закрывайте” средства с аскорбинкой солнцезащитными кремами.

Ниацинамид

Витамин В3, как, собственно, и все остальные витамины группы. В, является водорастворимым веществом, поэтому для лучшего проникновения такие средства лучше наносить на мокрое лицо. А еще ниацинамид хорошо работает в комплексе с гиалуроновой кислотой, поэтому их рекомендуется наносить следом друг за другом или даже в смешанном виде.

Альтернативный вариант

Если вам некомфортно наносить кремы или сыворотки на влажную кожу, можете воспользоваться альтернативными приемами:

наносите ухаживающие средства, не выходя из ванной комнаты, оставаясь в зоне повышенной влажности; после нанесения крема слегка сбрызните лицо прохладной водой (это можно сделать при помощи распылителя или просто пальцами; направьте на лицо увлажнитель воздуха.