Витамин С и гиалуроновая кислота. какие косметические средства стоит наносить на влажную кожу лица
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Недостаточно купить хорошие ухаживающие средства. Нужно еще уметь правильно их использовать. Так, мы привыкли тщательно вытирать лицо после умывания, прежде чем приступить к нанесению ухода. Но некоторые средства гораздо лучше работают при нанесении на влажную кожу.
Гиалуроновая кислота
Гиалуронка встречается в составе многих увлажняющих сывороток и кремов. Чтобы понять, почему такие средства лучше наносить на влажную кожу. Дело в том, что гиалуроновая кислота сама по себе не дает увлажняющего эффекта. Она лишь притягивает к себе молекулы воды и удерживает их на поверхности кожи. То есть ей нужно откуда-то брать влагу. Поэтому, если вы нанесете средство на слегка влажное лицо, эффект будет максимальным.
Витамин С
Аскорбиновая кислота является водорастворимым витамином. Поэтому она гораздо быстрее и качественнее впитается именно во влажную кожу, а не в сухую.
Будьте осторожны с применением витамина С летом, так как под воздействием ультрафиолета он может вызвать пигментацию кожи. Чтобы этого не произошло, обязательно “закрывайте” средства с аскорбинкой солнцезащитными кремами.
Ниацинамид
Витамин В3, как, собственно, и все остальные витамины группы. В, является водорастворимым веществом, поэтому для лучшего проникновения такие средства лучше наносить на мокрое лицо. А еще ниацинамид хорошо работает в комплексе с гиалуроновой кислотой, поэтому их рекомендуется наносить следом друг за другом или даже в смешанном виде.
Альтернативный вариант
Если вам некомфортно наносить кремы или сыворотки на влажную кожу, можете воспользоваться альтернативными приемами:
наносите ухаживающие средства, не выходя из ванной комнаты, оставаясь в зоне повышенной влажности; после нанесения крема слегка сбрызните лицо прохладной водой (это можно сделать при помощи распылителя или просто пальцами; направьте на лицо увлажнитель воздуха.
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