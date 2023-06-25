 

Витамин С и гиалуроновая кислота. какие косметические средства стоит наносить на влажную кожу лица

25.06.2023, 12:45, Разное
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Недостаточно купить хорошие ухаживающие средства. Нужно еще уметь правильно их использовать. Так, мы привыкли тщательно вытирать лицо после умывания, прежде чем приступить к нанесению ухода. Но некоторые средства гораздо лучше работают при нанесении на влажную кожу.

Гиалуроновая кислота

Гиалуронка встречается в составе многих увлажняющих сывороток и кремов. Чтобы понять, почему такие средства лучше наносить на влажную кожу. Дело в том, что гиалуроновая кислота сама по себе не дает увлажняющего эффекта. Она лишь притягивает к себе молекулы воды и удерживает их на поверхности кожи. То есть ей нужно откуда-то брать влагу. Поэтому, если вы нанесете средство на слегка влажное лицо, эффект будет максимальным.

Витамин С

Аскорбиновая кислота является водорастворимым витамином. Поэтому она гораздо быстрее и качественнее впитается именно во влажную кожу, а не в сухую.

Будьте осторожны с применением витамина С летом, так как под воздействием ультрафиолета он может вызвать пигментацию кожи. Чтобы этого не произошло, обязательно “закрывайте” средства с аскорбинкой солнцезащитными кремами.

Ниацинамид

Витамин В3, как, собственно, и все остальные витамины группы. В, является водорастворимым веществом, поэтому для лучшего проникновения такие средства лучше наносить на мокрое лицо. А еще ниацинамид хорошо работает в комплексе с гиалуроновой кислотой, поэтому их рекомендуется наносить следом друг за другом или даже в смешанном виде.

Альтернативный вариант

Если вам некомфортно наносить кремы или сыворотки на влажную кожу, можете воспользоваться альтернативными приемами:

наносите ухаживающие средства, не выходя из ванной комнаты, оставаясь в зоне повышенной влажности; после нанесения крема слегка сбрызните лицо прохладной водой (это можно сделать при помощи распылителя или просто пальцами; направьте на лицо увлажнитель воздуха.


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