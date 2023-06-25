 

Мнение: Сколько блогеров посадят?

25.06.2023, 12:19, Разное
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На исходе 24 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проинформировал народонаселение, что «уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено». Не будет и преследования участников военного мятежа.

А как быть с уничтоженной авиацией и погибшими летчиками? О которых писали мно-гие, к пример, masterok.

Дословно: «… ВКС России. За день от действий мятежной ЧВК «Вагнер» они потеряли семь бортов, пять из которых не несли никакого вооружения. В их числе три Ми-8 МТПР — специализированных дефицитных вертолетов РЭБ. Также был сбит воздушный пункт управ-ления на базе самолета Ил-18 со всем экипажем. По предварительной информации, всего погибло 12 (двенадцать) летчиков» (отсюда).

О гибели летчиков на территории России тоже не будет уголовных дел? Или раз об этих трагедиях для семей этих летчиков, трагедий для  их родных и близких не сообщило МО, значит, этих трагедий вообще не было и нет? А все публикации об этом  – это фейки? И основание уже для других уголовных дел? О распространении фейков и дискредитации армии?

Вот мне и интересно, после военного мятежа, о  котором говорил президент России, сколько блогеров станет фигурантами уголовных дел по статьям о фейках и дискредитации армии?

Источник: Ирек Муртазин


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