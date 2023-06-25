ABC News – находки спасателей подтвердили — «Титан» разрушило экстремальное давление

Поиски пропавшей подлодки «Титан» официально закончены. Береговая охрана сообщила, что части батискафа обнаружены недалеко от носовой части «Титаника». Эксперты говорят, что, скорее всего, причиной гибели стал внутренний взрыв и произошёл он вскоре после погружения. Эта история обрастает новыми подробностями. Как пишет АВС, ещё пять лет назад возникали вопросы о надёжности инновационного материала, из которого был сделан «Титан».

Мы начинаем со срочных новостей. Трагический конец этого глубоководного погружения к обломкам «Титаника». Сегодня береговая охрана сообщила, что части батискафа были обнаружены в поле обломков возле «Титаника». Эти детали говорят о катастрофическом взрыве, направленном внутрь.

И буквально несколько мгновений назад официальный представитель ВМС США подтвердил ABC News, что подводная акустическая система уловила то, что, вероятно, было тем взрывом в воскресенье.

Мир наблюдает за происходящим с первых сообщений о том, что потерян контакт с «Титаном», и на протяжении всей отчаянной гонки с целью его найти. Сегодня подводный аппарат обнаружил пять деталей «Титана» в 1600 футах (около 490 м. — ИноТВ) от «Титаника», это примерно треть мили. Сейчас мир скорбит о потере всех пятерых пассажиров на борту.

И сегодня эксклюзив ABC News. Два ведущих мировых эксперта по «Титанику» Роберт Баллард и Джеймс Кэмерон размышляют об опасностях исследования и об уроке самого «Титаника». Много всего надо обсудить сегодня. Корреспондент АВС Джио Бенитэз сейчас в Галифаксе, провинция Новая Шотландия.

Джио, эти новости, которые только поступили от представителя ВМС, рисуют чёткую картину хронологии этой трагедии.

ДЖИО БЕНИТЕЗ, корреспондент: Всё верно. Новости поступили всего несколько минут назад. ВМФ, очевидно, услышал в воскресенье внутренний взрыв, который, скорее всего, был взрывом «Титана». Они сразу поделились этой информацией с береговой охраной.

Сегодня наступил душераздирающий конец. Береговая охрана объявила, что поисковая команда обнаружила детали пропавшей подлодки с пятью пассажирами на борту. 1600 футов, почти треть мили от носовой части «Титаника».

ДЖОН МАУГЕР, контр-адмирал, береговая охрана: Там на морском дне невероятно суровая среда. Обломки соответствуют катастрофическому внутреннему взрыву судна.

Пять основных деталей обломков были обнаружены на дне океана, включая носовой обтекатель подводной лодки, а также переднюю и заднюю оконечности судна. Всё развалилось, когда экстремальное давление смяло капсулу.

Точно неизвестно, когда произошёл внутренний взрыв в подлодке после начала погружения в воскресенье утром. ВМФ теперь заявляет, что подводная акустическая система обнаружения в воскресенье уловила звуки, которые, вероятно, были внутренним взрывом «Титана». Информация была незамедлительно передана береговой охране для анализа.

ДЖОН МАУГЕР: От лица береговой охраны США и всего объединённого командования я приношу свои глубочайшие соболезнования семьям.

Компания Ocean Gate Expeditions сегодня заявила: «Наши сердца с теми пятью душами и каждым членом их семей в этот тяжелейший период. Мы скорбим о гибели людей и радости, которую они приносили всем, кого знали».

Бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, которые разделяли страсть к науке и открытиям. Британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, который любил приключения, побывал в космосе на борту Blue Origin.

ХЭМИШ ХАРДИНГ, исследователь: Я всегда об этом мечтал. Незабываемый опыт, с нетерпением жду возможности выглянуть из иллюминатора.

Устанавливать рекорды, ныряя в самые глубокие воды Тихого океана.

ХЭМИШ ХАРДИНГ: Это было фантастическое погружение.

Сегодня семья Хардинга вспоминает его как любящего мужа и преданного отца. Его называют страстным исследователем всего, что его окружало, живущим для своей семьи, своего дела и для следующего приключения.

Поль-Анри Нарголе, легендарный эксперт по «Титанику», опускался к обломкам более 30 раз со времён его обнаружения. Его дочь сегодня говорит: есть утешение, что он был в том месте, которое очень любил.

Глава и основатель Ocean Gate Expeditions Стоктон Раш, считавший себя индивидуалистом. В этом видеоблоге он рассуждает о том, как «Титан» бросил вызов отраслевым стандартам.

СТОКТОН РАШ, глава и основатель Ocean Gate Expeditions: Я хотел бы, чтобы меня запомнили как новатора. Кажется, генерал Макартур сказал: «Вас помнят по правилам, которые вы нарушаете». И я нарушал некоторые правила, чтобы создать это. Я думаю, что нарушал их исходя из логики и инженерных знаний. Углеродное волокно и титан — есть правило этого не делать, а я сделал!

Но теперь мы узнаем больше об опасениях по использованию углеродного волокна и титана для изготовления экспериментальной подлодки. Непроверенный материал на экстремальных глубинах с течением времени — а «Титан» сделал 13 погружений к «Титанику» за два года.

ДЖОН ГЕЙТС, исследователь: Это не то же самое, как быть пассажиром первые пару дней использования нового Airbus А380. Это больше похоже на лётчика-испытателя на самолёте, который ранее не летал.

Исследователь Джон Гейтс отказался от поездки на «Титаник» на подлодке два года назад после того, как несколько её систем вышли из строя во время пробного погружения.

ДЖОН ГЕЙТС: Углеродное волокно — волшебный материал. Мы используем его для строительства следующего поколения самолётов, Dreamliner, А350 и тому подобных. Но до конца непонятно, как он ведёт себя с течением времени с точки зрения усталости на глубинах и экстремального холода.

Бывший сотрудник Ocean Gate повторил эти опасения при подаче заявления в суд в 2018 году, где он заявляет, что предупреждал компанию о том, что недостатки в волокне могут увеличиваться с каждым погружением под таким давлением. Это ведёт к риску для жизни. Спор был урегулирован во внесудебном порядке.

Мир наблюдает за очередной трагедией через 111 лет после обречённого путешествия «Титаника». Пять душ, очарованных этой историей, теперь упокоились в тех же водах.

Печальный и незабываемый итог этого поиска. Джио Бенитез снова присоединяется к нам из Новой Шотландии. Джио, как вы и сказали, люди по всему миру наблюдали за этими беспрецедентными поисками последние четыре дня в надежде, что команду найдут. Но теперь мы понимаем, что, скорее всего, всё закончилось в самом начале их путешествия?

ДЖИО БЕНИТЕЗ: Верно. Мы знаем, что они услышали этот звук в общей близости от «Титаника» приблизительно в то время, когда был потерян контакт с подлодкой. Это говорит о том, что, скорее всего, это произошло при погружении к «Титанику» и очень-очень быстро.

Джио Бенитез, ещё раз большое спасибо.

Дата выхода в эфир 23 июня 2023 года.

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