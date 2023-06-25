 

Доктор Мясников: Bодка подтвердила свой статус лучшего антидепрессанта

25.06.2023, 11:33, Разное
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Доктор медицинских наук и телеведущий Александр Мясников в эфире «Первого канала» рассказал о роли крепких алкогольных напитков в «национальной психотерапии».

Как сообщил многомиллионной аудитории заслуженный работник здравоохранения, благотворное влияние водки на психику россиян было ещё раз подтверждено накануне – 52% совершеннолетних граждан России сумели сохранить душевное равновесие в условиях тревожной внутриполитической ситуации.

– Далеко ходить не надо. Буквально вчера было много очень неоднозначных новостей. Но русский человек не опустил руки, а поднял стакан. В итоге кризис наша страна пережила успешно, а на Западе после такого миллионы слегли бы с депрессией, – рассказал Мясников.

В ближайшее время доктор медицинских наук планирует снять документальный фильм о правильном употреблении крепких алкогольных напитков в качестве антидепрессанта. Главное не превышать норму, которая для взрослого человека составляет один литр за вечер, и обильно закусывать.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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