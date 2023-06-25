 

Изменившуюся Алсу приняли за другую женщину

25.06.2023, 11:30, Новости дня
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Шутки про то, что девушки, популярные в Интернете, стали похожи друг на друга, ходят уже несколько лет. Периодически пользователи Сети сравнивают супругу рэпера Джигана Оксану Самойлову, бывшую подругу Тимати Анастасию Решетову, к ним в компанию добавляют Ким Кардашьян и многих других звезд.

Не так давно российская певица Алсу опубликовала в личном блоге серию снимков с отдыха с семьей. Артистка побывала в Амстердаме, где прогулялась по городу и сходила на концерт Бейонсе.

Однако больше всего поклонников удивило, что теперь исполнительница хита “Зимний сон” стала похожа на одну из интернет-селебрити. Народ предположил, что Алсу просто переборщила с фильтрами. Программы для обработки фото как раз “славятся” тем, что унифицируют внешность под так называемые стандарты красоты. Девушкам делают идеально гладкую кожу, пухлые губы и кошачий взгляд.

В Сети Алсу поначалу даже приняли за бывшую возлюбленную рэпера Тимати. “Анастасия Решетова (зачеркнуто) Алсу с мужем на отдыхе”, – пошутили в одном из пабликов в “Телеграме”.

Напомним, артистка счастлива замужем за предпринимателем Яном Абрамовым. У пары трое детей – две дочери и сын.


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