В похудении правила игры меняются после 40 лет: 6 упражнений, которые способствуют стройности именно в этом возрасте

Достижение идеальной формы может показаться достаточно сложной задачей. С возрастом мы становимся не такими быстрыми и гибкими, а также мы больше не в состоянии поднимать большой вес.

Мы можем достаточно сильно разочароваться, когда выполняем упражнения, но при этом не видим результатов, ради которых усердно трудимся. После 40 лет не стоит ни в коем случае сдаваться, так как регулярные занятия спортом помогут подтянуть фигуру и поддерживать стройность.

В 40 лет все еще можно усовершенствовать фигуру, если выполнять довольно простые упражнения. Стоит выполнять такую тренировку 3-5 раз в неделю.

Вот несколько самых наилучших упражнений для формирования красивого и стройного тела после 40 лет.

Приседания

Приседания являются очень хорошим и действенным упражнением, которое поможет добиться желаемого результата в самое кратчайшее время. Лучше всего проводить такую тренировку со штангой. Однако при этом нужно учитывать состояние своих коленей и позвоночника. Не стоит давать слишком большую нагрузку, чтобы не навредить организму.

Приседания являются отличным упражнением, которое помогает не только подтянуть фигуру, но и поддерживать хорошее здоровье. Лучше всего делать 3 подхода по 10 повторений. Приседать нужно настолько глубоко, насколько позволяет тело без боли. По мере выполнения упражнений можно заметить то, что диапазон движений постепенно увеличивается.

Чтобы выполнить приседания, нужно поставить ноги на ширине плеч. Вытянуть руки перед собой, держать их по бокам или положить ладони на бедра. Затем согнуть колени и отвести бедра немного назад, как будто сидите на стуле. Нужно опускаться в присед до тех пор, пока бедра не окажутся параллельны земле или ниже. Затем оттолкнуться немного ногами, чтобы вернуться в исходное положение.

Упражнения на пресс

Есть много вариантов различных упражнений на пресс на выбор, но самое главное, чтобы можно было подтянуть фигуру и сделать ее более красивой. Кроме того, их выполнение не должно приводить к болям в спине.

Чтобы выполнить упражнение, нужно лечь на спину, согнув ноги в коленях. При этом ноги обязательно должны стоять на земле. Затем немного напрячь мышцы под пупком. Удерживая эти мышцы в напряжении, нужно 5 раз вдохнуть и выдохнуть через нос. Всего стоит выполнить 3 подхода по 10 повторений. Когда будете готовы перейти на следующий уровень, можно добавить вес или поднять ноги от пола.

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Отжимания

Отжимания — это еще одно универсальное упражнение, которое помогает задействовать все тело, чтобы помочь усовершенствовать фигуру и стать стройнее.

Можно легко модифицировать отжимания, выполняя их от стены или стоя на коленях на полу. Важно убедиться в том, что все тело остается полностью задействованным в течение всего упражнения.

Начинать нужно с высокой планки, положив руки под плечи. При этом тело должно образовывать прямую линию от головы до ног. Нужно поставить стопу на носки. Затем согнуть руки в локтях, чтобы опустить грудь к земле. Подняться снова в высокую планку, не позволяя нижней части спины прогибаться. Выполнить 3 таких подхода по 10 повторений.

Подтягивания

Это еще одно очень хорошее упражнение для формирования стройного и красивого тела после 40 лет.

Это упражнение довольно сложное, но при этом его можно легко модифицировать с помощью гимнастических колец или подвески TRX для обеспечения дополнительной поддержки. Нужно держать мышцы кора активными для достижения наилучших результатов.

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Чтобы выполнить подтягивания, нужно встать под перекладину и взяться за нее широким хватом сверху. Поставить руки на ширине плеч. Согнуть руки в локтях, подтягивая грудь к перекладине, пока подбородок не коснется ее. Затем постепенно опустить тело обратно в исходное положение. Выполните 3 таких подхода по 10 повторений.

Подъем на носочки

Это упражнение будет наиболее эффективным, если выполнять его, стоя на краю ступеньки, когда только пальцы ног стоят на ступеньке, а пятки свисают с края. Опустить пятки как можно ниже, затем подняться на носочки.

Чем медленнее будете выполнять это упражнение, тем больший объем работы будут выполнять икры. Рекомендуется делать по 3 подхода от 15 до 30 повторений или увеличивать нагрузку до тех пор, пока в икроножных мышцах не появится слишком большое напряжение, чтобы можно было продолжать.

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Кардио или плиометрика

Это очень хорошие упражнения, которые помогут добиться действительно очень хорошего результата. Стоит изначально работать в самом легком режиме, а затем увеличивать интенсивность.

Начинать рекомендуется с таких занятий, как езда на велосипеде, ходьба или гребля. По мере получения определенных навыков эти занятия будут становиться легче, поэтому нужно начать ставить перед собой более высокие цели, пробуя различные виды кардио и наблюдая, что больше всего подойдет для формирования тела и придания ему красивой формы.

Плиометрика — это следующий уровень базового кардио. Нужно обязательно подумать об упражнениях, которые включают в себя быстрые движения, ловкость, резкие повороты, прыжки и т. д. Берпи — отличная форма плиометрики, но гораздо более продвинутая. Это поможет добиться желаемого результата. Кроме того, можно поддерживать хорошее здоровье всего организма.

Регулярное выполнение упражнений для поддержания красивой фигуры поможет добиться желаемых результатов. Также это нужно комбинировать с правильным сбалансированным питанием, ведением активного образа жизни и отказом от вредных привычек. Это позволит оставаться молодым, красивым, стройным и здоровым в течение длительного времени.