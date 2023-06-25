«Никогда мы не будем братьями»

Мы могли стать свидетелями противостояния чеченцев и вагнеровцев. Как устроены эти две армии, и почему первый же выстрел стал бы катастрофой для России.

Почти через два часа после обращения Путина к гражданам РФ по поводу предательства Евгения Пригожина и военного мятежа бойцов ЧВК «Вагнер» с заявлением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Вслед за Путиным, он назвал происходящее «гнусным предательством», вонзившим «нож в спину… ребятам в окопах, перед лицом которых враг». Как и Путин, Кадыров не назвал по имени своего недавнего союзника, с которым еще не так давно солидаризировался, в том числе, и в критике руководства Министерства обороны. Кроме того, Кадыров заявил, что «бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряженности» (видимо, речь идет о специальном моторизированном батальоне «Юг» УФСВНГ по ЧР, который колонной с бронетехникой следует в Ростов, кроме того, есть данные о переброске чеченцев в Москву). Еще совсем недавно Евгений Пригожин, опираясь на боевое превосходство своих людей, заявлял, что если бы дело дошло до прямого столкновения вагнеровцев и кадыровцев, то «победитель в конфликте… был бы очевиден…». На чем основана его уверенность и почему чеченцы в этой ситуации действительно могут не оправдать ожидания Кремля, рассказывает Елена Милашина.

Союз Кадырова и Пригожина вполне укладывался в стереотип восприятия этих двух самобытных российских деятелей. Их часто сравнивают по факту наличия у обоих весьма серьезных подконтрольных вооруженных подразделений. При этом совершенно упускают из виду тот факт, что принцип формирования и задачи, под которые создавались эти структуры, совершенно

Военная операция в Украине привела к тому, что Кадыров и Пригожин стали союзниками на поле боя.

И вот, несмотря на общего внешнего противника, несмотря на взаимное уважение, которое, кстати, никуда не делось, их военный альянс просуществовал недолго и окончился громким разрывом отношений.

На самом же деле такой итог их «союзничества» был абсолютно запрограммирован. Потому что это не сшибка двух пассионарных личностей, а конфликт двух совершенно разных стратегий выживания в предложенных исторических обстоятельствах.

Перед вторжением

Несмотря на то что в публичном поле Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров до недавнего времени называли друг друга «братьями», не было никаких реальных фактов, свидетельствовавших об их дружбе или хотя бы деловом партнерстве. До февраля прошлого года эти российские акулы плавали в одном пруду, но на разных глубинах, хотя на человеческом уровне, безусловно, симпатизировали друг другу. Общего у них было: страсть к самопиару, обида на Запад за санкции и ненависть к критикам. А еще, до недавнего времени, — неформальные отношения с президентом России.

В 2021 году Пригожин вполне искренне поддержал Кадырова после публикации расследования «Новой газеты» о казни 27 задержанных чеченцев на территории полка патрульно-постовой службы им. Кадырова.

Пригожин тогда предложил главе Чечни воспользоваться услугами своей юридической службы, чтобы наказать журналистов «Новой газеты». Кадыров горячо поблагодарил «дорогого брата», но от юристов отказался — не его метод.

Вскоре после этого в здании, где находится редакция «Новой газеты», человек в форме курьера «Яндекса» распылил ядовитое химическое вещество. Эта выходка выглядела как «подарок» Рамзану Ахматовичу, который сам на такие мелкие пакости не разменивается (по точному выражению того же Пригожина, Рамзану «больше импонируют тонированные девятки и автоматные очереди»).

До начала военной операции в Украине Пригожин бывал пару раз в Грозном, где его радушно принимал глава Чечни с обязательными фотосессиями крепких объятий. Но на момент начала военных действий в Украине на слуху был лишь один пример их «сотрудничества» — громкая история с попыткой задержания в Нижнем Новгороде федерального судьи Янгулбаева и его супруги Заремы Мусаевой. Именно пригожинский ресурс РИА ФАН первым опубликовал содержание внутрисемейного чата Янгулбаевых, а слили РИА ФАН эту информацию оперативники ЦПЭ МВД по ЧР.

Теперь что касается их «армий».

Чеченские силовики формально числятся за МВД и Росгвардией и это — первое и весьма принципиальное отличие от ЧВК «Вагнер», которая изначально создавалась по принципу «ихтамнет», то есть как несуществующая в легальном поле, подконтрольная государству военизированная профессиональная наемническая структура.

Чеченские подразделения формировались изначально из бывших боевиков, структуры Пригожина — в первую очередь из тех, кто против этих боевиков воевал в Чечне.

Кадыровцы ориентированы в основном на выполнение полицейских репрессивных функций в отношении гражданского населения, во-вторую — на проведение контртеррористических мероприятий (второе — на самом деле под вопросом, так как в наиболее серьезных КТО на территории Чечни кадыровцы играли вторую скрипку после спецподразделений ЦСН ФСБ).

Костяк ЧВК «Вагнер» состоит из бывших офицеров Министерства обороны и сотрудников МВД (в первую очередь — внутренних войск МВД), которых учили именно что воевать с вооруженным противником и у которых такой опыт был еще по Афгану, Чечне и локальным конфликтам на территории бывшего СССР. Поэтому с точки зрения функционала ЧВК «Вагнер» гораздо больше соответствуют определению «армия», чем структуры Кадырова.

Собственно, по этой самой причине не было никаких пересечений у Кадырова и Пригожина и в Сирии. Чеченцы были командированы туда в качестве военной полиции и охраняли гуманитарку, тогда как пригожинские наемники непосредственно участвовали в наземных операциях.

И вот что удивительно.

В подготовке украинской военной операции именно вагнеровцы со всей их армейской компетенцией изначально задействованы не были. По словам самого Пригожина, «Вагнер» привлекли уже после начала СВО.

«Выручай! — сказали мне…» —так описывает этот момент Пригожин.

Союзники

Что касается Рамзана Кадырова, то к тому моменту, когда «Вагнер» пришел на помощь российской армии, глава Чечни уже в полной мере осознавал весь масштаб последствий развернутой СВО. Его тогдашний советник по силовым вопросам Даниил Мартынов, возглавлявший чеченские подразделения Росгвардии на первоначальной фазе операции, вернувшись в Грозный, обрисовал обстановку в российских войсках и перспективы украинской кампании предельно адекватно.

Но долгоиграющая военная кампания, в какую по ходу трансформировался первоначальный сценарий СВО, требовала от Кадырова жертв, на которые он вряд ли был готов.

В первую очередь под угрозой были его гвардейцы, которых он много лет пиарил как «личных пехотинцев Путина»,

во вторую — мужское население республики, которую он привык считать своей и только своей вотчиной. И тогда Рамзан тоже принялся работать «спасательным кругом», только, боюсь, в противоположном Пригожину направлении…

…В тот самый момент, когда в Грозном проходили массовые перформансы с тысячами вооруженных до зубов кадыровцев, готовых (на словах) дойти хоть до Берлина, Рамзан Кадыров кулуарно добивался возвращения в Чечню своих людей.

Уже в начале марта, то есть чуть ли не первыми в стране, в Чечне начали набирать добровольцев, чтобы разбавить ими отправляемых на фронт кадровых чеченских силовиков.

Именно Кадыров первым реализовал принцип «помилование в обмен на участие». В случае с Чечней речь шла не столько о заключенных, сколько о тех, кто попал в немилость самому Рамзану (яркий пример — Апти Алаудинов) или засветился в резонансном уголовном деле (как Руслан Геремеев).

А потом чеченский глава пошел еще дальше и распахнул двери «Российского университета спецназа» в Гудермесе для жителей всех регионов страны. И если первая, мартовская, партия добровольцев была набрана почти полностью из жителей республики, то уже в мае количество непосредственно чеченцев, отправляемых в Украину, сократилось до рекордного минимума (4% от общей численности добровольцев, которые проходили через Гудермес).

Сохранение собственных вооруженных структур (а именно они и есть настоящая основа власти Кадырова в Чечне) потребовало от Кадырова огромных средств, четкой организации процесса вербовки, грамотного пиара и, конечно же, немалых нервов. Он ругался с руководством Минобороны и Росгвардии из-за своего настойчивого желания лично контролировать чеченские подразделения. Адам Делимханов буквально прописался на фронте, пресекая одним своим смертельным авторитетом любые попытки поставить под сомнение успехи кадыровцев (показателен случай с командиром ДНР Александром Ходаковским, извинившимся после разговора с Делимхановым за критические высказывания о боеготовности чеченских подразделений).

Мировая общественность то цитировала кровожадные заявления Кадырова, то смеялась над «Тик-Ток»-роликами чеченских бойцов. Однако аудитория телеграмканала главы Чечни при этом росла невиданными темпами.

В итоге информационный шум вокруг чеченцев в Украине был куда грандиозней, чем их реальные военные достижения. Но именно этот «эффект присутствия» и был главной целью информационной стратегии Кадырова.

Что интересно, до определенного момента Кадыров и Пригожин действовали по очень схожим лекалам, преследуя задачу продемонстрировать Путину свою нужность, но при этом не растерять свой актив в виде подконтрольных только им вооруженных формирований. Чтобы сохранить их костяк, Кадыров стал вербовать добровольцев со всей страны, Пригожин, чья задача осложнялась тем, что вагнеровцы реально действовали на передовой, зашел в тюрьмы.

Кадыров умно использовал социальные сети, Пригожин — шел по стопам Кадырова. Их пути начали расходиться тогда, когда Пригожин стал пиарить себя не за счет умаления достоинств противника

(именно так действует, например, Кадыров, сделав главным объектом своих нападок Владимира Зеленского), а за счет критики союзников — в первую очередь Министерства обороны РФ. Но самое смешное, что и этот «ящик Пандоры», по выражению Евгения Пригожина, открыл именно Кадыров.

Летом прошлого года на фронте наступило обманчивое затишье, большая часть кадыровцев вернулась в республику. Но уже в конце августа, когда стало очевидно, что противник активизировался, от Кадырова срочно потребовали перекинуть в Украину только что созданные в Чечне батальоны, подчиняющиеся напрямую Минобороны. Надо сказать, что рекрутинг в эти новые военные подразделения шел строго по национальному признаку и поэтому оказался провальным. Еще год назад чеченцы выстроились бы в огромную очередь, чтобы попасть в российскую армию, но сейчас их невозможно было туда зазвать никакими пряниками. В конце концов, чтобы не посрамиться перед руководством Минобороны и лично президентом, Кадыров заполнил штат этих батальонов своей личной «армией», в основном сотрудниками МВД по ЧР. (Позже Кадыров и эту ситуацию обернул в свою пользу. 21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию по всей стране. А Рамзан Кадыров в своей вотчине ее отменил, мотивируя решение тем, что «план призыва в Чеченской Республике перевыполнен на 254 процента. Такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений МО РФ…».)

Чеченские батальоны оказались под командованием генерала Лапина, в отношении которого 1 октября Рамзан Кадыров опубликовал знаменитое и вызывающе оскорбительное заявление, в котором раскритиковал стиль командования генерала. Заодно Рамзан припомнил генералу и летнее взятие Лисичанска, к которому, по его словам, Лапин никакого отношения не имел, но за которое получил звезду Героя России.

Не знаю, какие компетенции в военном деле есть у Кадырова. Но одним видом оружия Кадыров, безусловно, владеет лучше, чем любой генерал Минобороны, — информационным.

Предположу, что никакой личной неприязни к генералу Лапину Кадыров на самом деле не испытывает. Глава Чечни просто оперативно переложил на него коллективную ответственность за события на украинском фронте, происходившие осенью прошлого года. И сделал это настолько дерзко, что никто даже не подумал спросить у самого Кадырова, а где, собственно, были и чем занимались в тот момент его доблестные чеченские бойцы?

Реакция Евгения Пригожина на публичный конфликт Кадырова с высокопоставленным генералом Минобороны была весьма показательной. «Рамзан, красавчик, жги!» — написал Пригожин, который до этого последовательно и с куда большим знанием ситуации критиковал армию. Пример Кадырова открыл Пригожину в этом смысле новые горизонты. А все потому, что Пригожин увидел, что даже Кадырову это сошло с рук. Даже потому, что, по мнению Пригожина, реальная эффективность чеченцев на украинском фронте в разы ниже, чем у ЧВК «Вагнер», то есть он со своими наемниками Кремлю сейчас гораздо нужнее, чем Кадыров.

Пока вагнеровцы воздерживались от публичных оценок, такое отношение к «чеченским братьям» Рамзан принимал как факт и даже называл Пригожина «старшим братом» (а Кадыров на моей памяти проявлял такое подобострастие только в отношении Путина).

Но когда Пригожин в лобовом столкновении с руководством Минобороны начал выпячивать собственную незаменимость за счет уже всех своих союзников без разбора, Кадыров обиделся.

Витязи на распутье

5 мая Пригожин опубликовал свое знаменитое обращение к руководству Минобороны, Путину и «народу России». В этом обращении он приписал своей ЧВК чуть ли не все победы, оставив союзникам по украинской кампании все «неудачи». Обвинив «околовоенных бюрократов» в зависти и мстительности, Пригожин начал говорить ультиматумами: или вы незамедлительно выполняете наши требования и даете нам снаряды, или мы уходим из Бахмута.

И только Кадыров, о котором вообще не было и речи в том обращении, высказался на следующий день, явно задетый прогрессирующим нарциссизмом Пригожина:

«Ты говоришь, что ты взял Попасную? Но я официально заявляю, что <во взятии> Попасной участвовали мы все. Мы все были там, и наши отряды взяли Попасную. И другие места — когда тебе было плохо, нужно было братское плечо — ты обращался к братьям-чеченцам… Мне обидно, что мой брат так ведет себя…»

И далее Кадыров с заметной издевкой обещает, что раз «старший брат» Женя бросает поле боя, то «младший брат Кадыров и «Ахмат», конечно, придут ему на смену…».

Видеообращение Кадырова к Пригожину длится почти 10 минут, и очень заметно, как он хоть и с трудом, но все-таки пытается справиться с эмоциями и удержаться в дипломатических рамках. Стороннего наблюдателя эта натянутая, нетипичная для Кадырова вежливость, возможно, и обманет, но Пригожину такой тон Кадырова должен был сказать о многом: по сути, Рамзан давал ему шанс исправить свою ошибку.

В самом конце своего ответа Пригожину Кадыров пообещал, что 7 мая (то есть уже на следующий день) в Бахмут отправятся два чеченских батальона и 78-й моторизованный полк специального назначения «Север-Ахмат».

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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