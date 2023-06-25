 

Рупор кремлевской пропаганды: Нормализация обстановки

25.06.2023, 10:49, Разное
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На утро обстановка продолжает постепенно нормализовываться.

1. Вчера ближе к ночи Пригожин покинул Ростов, а Росгвардия начала возвращаться в свои ппд.
2. Ремонт дорог поврежденных в ходе попытки мятежа продолжается и сегодня.
3. Режим КТО должны везде поснимать в ближайшее время.
4. Горящую нефтебазу в Воронеже потушили ночью Сгорел большой резервуар с авиационным керосином.
5. Движение по M4 пока еще ограничено в ряде мест.
6. В Краснодаре все ограничения сняты сегодня утром.
7. Резюме по вчерашнему тут https://t.me/voenkorKotenok/48746
8. Атаки противника на Запорожском и Артемовском направлениях отражены. Воспользоваться кризисом враг не сумел.

Отъезд Пригожина из Ростова.Фактическое окончание мятежа. Теперь в Белоруссию.

Источник: Colonel Cassad


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