Рупор кремлевской пропаганды: Нормализация обстановки

На утро обстановка продолжает постепенно нормализовываться.

1. Вчера ближе к ночи Пригожин покинул Ростов, а Росгвардия начала возвращаться в свои ппд.

2. Ремонт дорог поврежденных в ходе попытки мятежа продолжается и сегодня.

3. Режим КТО должны везде поснимать в ближайшее время.

4. Горящую нефтебазу в Воронеже потушили ночью Сгорел большой резервуар с авиационным керосином.

5. Движение по M4 пока еще ограничено в ряде мест.

6. В Краснодаре все ограничения сняты сегодня утром.

7. Резюме по вчерашнему тут https://t.me/voenkorKotenok/48746

8. Атаки противника на Запорожском и Артемовском направлениях отражены. Воспользоваться кризисом враг не сумел.

Отъезд Пригожина из Ростова.Фактическое окончание мятежа. Теперь в Белоруссию.

—