 

Три действенных способа: диетолог рассказал, как похудеть после 50 лет

25.06.2023, 10:10, Новости дня
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С проблемой избыточного веса и безуспешных попыток избавления от него сталкиваются многие. В погоне за телом мечты люди часто изнуряют свой организм голодовками, закрывая глаза на то, что против такого метода похудения выступает большая часть экспертов. А ведь есть намного более эффективные и, самое главное, безопасные для здоровья способы борьбы с лишним килограммами.

Диетолог Мария Алдонина рассказала, как похудеть людям старше 50 лет. По словам специалиста, привести себя в форму в этом возрасте помогут три действенных способа. Вместо того чтобы мучить себя строгими диетами, необходимо добавить в свой рацион больше белка. Эксперт утверждает, что привычка употреблять белковую пищу является одним из главных секретов эффективного похудения. Кроме того, она помогает избежать потери мышечной массы, с которой многие сталкиваются с возрастом.

“Следует включать 20-30 граммов белка в каждый прием пищи — это помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, обеспечивает более эффективное насыщение”, – привел слова диетолога телеканал “360”.

Еще одним атрибутом стройного и подтянутого тела является домашняя еда. Специалист рекомендует как можно реже питаться в кафе и ресторанах, отдавая предпочтение блюдам, приготовленным дома. По словам Алдониной, фигура и здоровье скажут “спасибо”, если в рационе будет меньше переработанных продуктов.

Кроме того, диетолог отмечает, что каждый прием пищи должен непременно начинаться с клетчатки. Употребление овощей перед основными блюдами замедлит пищеварение и приведет к более быстрому насыщению, а следовательно, поможет похудеть.


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