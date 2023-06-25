 

Депутат Госдумы две недели успешно подменял обезьяну в зоопарке на спор

25.06.2023, 9:33, Разное
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Московский зоопарк начал подготовку альманаха, приуроченного к 160-летнему юбилею со дня основания. Помимо специализированного журнала, посетители смогут увидеть видеоролики с любопытными историями из жизни заведения. Об одной из них рассказала директор Светлана Акулова. 

«Один из моих предшественников имел неосторожность сравнить депутатов Госдумы с животными в зоопарке, заметив, что звери обходятся бюджету дешевле, а польза одинаковая, – вспомнила директор. – Один из парламентариев возразил, что обезьяна не может заседать в Думе. Ему ответили: депутат тоже не может жить в клетке и развлекать посетителей».

Тогда депутат предложил директору зоопарка пари. Он утверждал, что сможет спокойно подменить обезьяну и никто не заменит подмены. 

«Сначала все подумали, что он пошутил, но он реально решился на эксперимент, – говорит Акулова. – Заказал себе костюм суматранского орангутанга – благо, по габаритам депутат подходил, был ростом полтора метра и весом 120 кг. Удивительно точно он копировал повадки, посетители ничего не заметили и даже кидали ему бананы».

По завершении второй недели парламентарий заявил, что хорошо провёл время, но должен вернуться к пленарным заседаниям. Руководство зоопарка решило не называть имени народного избранника, от идеи привести на заседание Госдумы орунгутанга также отказались. Пари предыдущий директор с треском проиграл, резюмирует руководитель зоопарка.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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