 

Олег Тиньков открывает банк для голубей – кредиты выдаваться будут в виде хлебных крошек

25.06.2023, 8:55, Разное
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GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

Олег Тиньков, внезапно проявивший свою любовь к пернатым друзьям, объявил о запуске нового уникального проекта — банка для голубей. В этом банке голуби смогут не только хранить свои «нестяжательные» сбережения, но и получать кредиты в виде хлебных крошек.

Идея возникла у миллиардера после его впечатляющей поездки на птичьи заповедники. Он осознал, что голуби, как и люди, иногда нуждаются в дополнительных средствах для осуществления своих мечт и целей. В отличие от обычных банков, которые предлагают денежные ссуды, Тиньков решил внедрить инновационный подход и предоставлять кредиты в виде хлебных крошек, которые являются основным источником питания голубей.

Как сообщает пресс-служба банка, для получения кредита голуби должны будут представить свои «птичьи» паспорта, а также доказать свою платежеспособность и намерение вернуть кредит, выполняя различные задания и принося вклад в голубиное общество.

Тиньков планирует открыть специализированные отделения банка для голубей по всему миру. Первое отделение уже привлекло внимание многочисленных голубиных сообществ, и планируется, что оно станет моделью для остальных.

Между тем, некоторые экономисты высказали сомнения относительно успеха этой новой идеи. Они указывают на то, что хлебные крошки, будучи нестабильным активом, могут привести к неопределенности в финансовой системе голубей. Однако Олег Тиньков уверен, что его новый банк принесет благополучие и процветание в мир пернатых клиентов, оставив их сытными и довольными не только духом, но и крошками.

Ненадежный источник: “Нейроновости”


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