 

Советы спасателя: Как сделать купальный сезон безопасным?

25.06.2023, 8:52, Разное
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На носу уже конец июня, а это значит, что вода в большинстве российских водоемов уже прогрелась настолько, что подходит для купания. Однако, этот освежающий процесс часто связан с опасностью: ежегодно на воде гибнут как дети, так и взрослые.

Как же сделать купальный сезон безопасным? Изданию Радио 1 об этом рассказал Сергей Щетинин – заслуженный спасатель России и член Общественной палаты Московской области.

Вначале советы спасателя коснулись детей. Для малышей обязательны нарукавники или надувной жилет. Ребята постарше могут обойтись без них, но только на мелководье, где дно пологое, а течения нет. Самое главное при организации купания детей – ни на долю секунды не выпускать их из вида и не разрешать им ходить купаться в одиночку. Буквально на днях такой случай, пишет портал Царьград, закончился печально: 12-летний мальчик из Читы утонул на местном пляже.

Не забыл эксперт и о взрослых: им спасатель наказал не употреблять алкоголь перед заплывом, не купаться возле зарослей, не подплывать к судам, не прыгать с катеров и пристаней в воду. В воде, во-первых, могут быть скрыты затопленные конструкции, а резкий перепад температуры может вызвать спазм сосудов.

Напоследок эксперт дал совет тем, кто переоценил свои силы во время купания. Нужно постараться успокоиться и набрать побольше воздуха в легкие, чтобы удержаться не поверхности. Движения должны быть плавными и медленными, кроме того, нужно постараться лечь на воду горизонтально, чтобы экономить силы до того, как прибудет помощь.


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