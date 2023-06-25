Блогосфера о “сливе” пригожинского “марша справедливости”

Главным событием дня 23-24 июня стал вооруженный мятеж ЧВК “Вагнер”.

Сообщения о взятии ключевых пунктов в Ростове-на-Дону и в Воронеже, грозные заявления официальных лиц РФ, уголовное дело против Пригожина, информация о боестолкновениях и сбитых вертолетах, о том, что под Москвой готовятся к боям… И все это завершилось к вечеру переговорами с Евгением Пригожиным и уходом “вагнеровцев” с захваченных рубежей.

Рамзан Кадыров:

“Я думал, что некоторым людям можно верить. Что они искренне любят свою Родину как настоящие патриоты до мозга костей. А оказалось, что ради личных амбиций, выгоды и из-за надменности люди могут наплевать на привязанность и любовь к Отчизне”.

Телеграм-канал “Сталингулаг”:

“Ещё раз напишу, иначе в это невозможно поверить. Захваченные города, угрозы казней армейского руководства, экстренные выпуски новостей по телевизору, уголовное дело, приказ Путина арестовать Пригожина, бомбежка Воронежа, четыре сбитых вертолета, перекопанные дороги, ведущие к Москве, внеочередной собянинский выходной, паника государства, а потом выходит Лукашенко и такой говорит: я все решил, все нормально, живём как раньше.

Что? Да. Именно так всё сегодня и было. Походу кто-то из сценаристов Шоу Трумана вечером получит по ж**е, или матрица реально засбоила”.

Телеграм-канал “Малюта Скуратов”:

“А мы правильно понимаем, что теперь все, кто называл сегодня Пригожина предателем, получат уголовные дела за дискредитацию участника СВО?”

Эль Мюрид:

“”Ахмат”, который целый день пробивался к Ростову, очень удачно на полдня застрял по дороге. Наверное, гаишники документы на машины проверяли. Техпаспорта там, страховки, аптечки. Вот и не успели, а так бы уже к обеду победили”.

Он же:

“Главный итог мятежа – теперь “Вагнер” не будет подписывать никаких контрактов с министерством обороны, оставшись независимым игроком. Ядерная сверхдержава не смогла вынудить командира наемнического незаконного формирования выполнить требование президента.

Скорее всего, и сам мятеж был приурочен к 1 июля, когда была обозначена очередная “красная линия” для подписания этого контракта. “Красная линия” незаметно изменила свой оттенок. Как и все “красные линии” Кремля”.

Он же:

“Медведев заявил, что “если ядерный арсенал РФ окажется “под управлением бандитов”, весь мир будет на грани уничтожения”

Строго говоря, мир вряд ли сильно различает разные сорта бандитов и уголовников. Стоит напомнить, что нынешний президент – под уголовным ордером. Это, конечно, другое, но тогда не надо ссылаться на “весь мир” – для “всего мира” ситуация выглядит несколько иначе, чем через стакан с виски”.

Телеграм-канал “Соловьиный Помет”:

“Получается, что это первые выполненные Минские соглашения?

Либо Пригожин абсолютно системная фигура и весь спектакль был согласован, либо на него было оказано какое-то совсем колоссальное давление.

Хотя казалось бы: уголовка была взаправдошняя”.

Телеграм-канал “СерпомПо”:

“Самое интересное наверняка осталось за кадром, кто на самом деле договорился с Пригожиным – Лукашенко,, Дюмин. В самом ли деле Пригожин будет заниматься исключительно африканскими проектами, а руководство Минобороны РФ уйдет в отставку… Все это, конечно, важно.

Но куда важнее то, что показал пригожинский т.н. “Марш справедливости”.

1) Россия, напичканная оружием и разномастными вооруженными людьми, находится в шаге от гражданской войны, которую могут развязать самые разные силы.

2) СВО надо заканчивать и как можно быстрее, иначе ситуация, в первую очередь внутриполитическая, будет только усугубляться.

3) Путин не в состоянии более руководить страной даже на том уровне, на котором он делал это 20 с лишним лет. Он перестал быть непререкаемым авторитетом. который может сводить интересы различных провластных группировок. И “кризис Пригожина” может повторить вновь, с другими акторами и по иному сценарию в любой самый неподходящий момент”.

Он же:

“И теперь наверное власти РФ сделают вид, что не заметили сбитых ЧВК “Вагнером” семи бортов ВКС РФ, включая:

— 3 вертолета РЭБ Ми-8МТПР;

— 1 транспортный Ми-8;

— 1 ударный Ка-52;

— 1 транспортно-боевой Ми-35М;

— 1 Ил-22 ВзПУ (воздушный пункт управления).

Вместе с экипажами.

А также проигнорируют такие мелочи, как вззованные на пути “Вагнера” мосты, перекопанные дороги, разбитые машины, а также униженные лично “поваром” генералы МО. Не говоря уже о том, что Пригожин наплевал на требование Путина прекратить мятеж.

Какую же амнистию, под какие гарантии и кто пообещал человеку, на которого уже заведено уголовное дело по тяжкой статье УК, и который обвинён самим главковерхом в предательстве?

Хотя, может, в их среде полууголовной “питерской подворотни” так принято. Ну, постреляли чуток пацаны. А паханы потом сели, перетерли, договорились.

Вы еще про закон и Конституцию тут вспомните! Рассуждая о незаконном вооруженном формировании, созданном Кремлем из “вольноотпущенных” зеков с неотсиженными сроками”.

Димитрий Саввин:

“Либо тиран – чекист и уголовник, либо уголовник с кувалдой.

Другого выбора нет. “Таковы реалии” (с).

Примерно это я имел ввиду, когда год за годом писал о том, что в России нет альтернативной элиты”.

Телеграм-канал “Ваш покорный слуга QR-Кот”:

“Зимбабве-2017 не получилось. Но ведь и Судана-2023 – тоже, что, в общем, хорошо.

Что дальше? Не знаю. Знаю, что мир показал свою невероятную изменчивость. В укор всем, кто ныл “ааа, здесь всё всега будет как было…” Уж поверьте мне, никуда не уезжавшему, но, тем не менее, рожденному в стране с другим наименованием и в городе с другим именем. Это – раз.

А еще мир сообщил мне, что в некоторых случаях мой любимый вопрос “а кому это выгодно?” – это просто вопрос о выгоде. Кому сегодня было выгодно? “Армянским авиалиниям” с невероятными ценами на билеты в Ереван (говорилось чуть ли не о 200000 тыс. руб.) Те, кто эти билеты поторопился покупать – это как раз контр-бенефициары”.

Андрей Окунь:

“Путин, 24 июня в 10:00:

“Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооружённый мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом”.

Песков, 24 июня в 22:48:

“Уголовное дело в отношении Пригожина о вооруженном мятеже будет прекращено. Власти не будут преследовать тех вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже, учитывая их фронтовые заслуги”.

Так выглядит сильнейшее аппаратное поражение Путина за последние 20 лет”.

Телеграм-канал “Седьмая печать”:

“Говорила сестрица Алёнушка братцу Иванушке: “Не тревожь “Троицу”, козлёночком станешь”.

С магией шутки плохи.

О! Все думали, что это “Кориалан”, а оказалась “крайняя битва чекистов с масонами”.

На Wildberries уже возвращают обратно убранные с продажи несколько часов назад товары с символикой Вагнера. А что там со снятыми баннерами с рекламой ЧВК? Уже натягивают или решили до завтра подождать?”

Телеграм-канал “Cynic”:

“Цирк закончился, клоун уходит.

Теперь главный вопрос остаётся в том, кто организовал “марш Пригожина”?

И это не Путин.

Размышляем: разрушена институционная вертикаль. Путин в спешке обзванивает всех лидеров-друзей и только одна африканская республика с луками собиралась отправить Путину военную помощь.

А вот “экстренные переговоры” велись по линии “Патрушев и Дюмин” (хотя “для вида” фигурирует сообщение Лукашенко).

ФСБ и ССО, получается.

Обе структуры – вне орбиты путинского силового блока”.

Он же:

“”Мы разворачиваем свои колонны. И уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану”, — Пригожин

3 момента о “цене переговоров”.

1. Когда ждать “публичной казни” Шойгу?

2. Что делать с экстренным заявлением Путина о признании Пригожина террористом и мятежником?

3. Что делать с теми, кто “всё продал и всех сдал”, готовя соломку под приход Пригожина?

P.S. вот только Лукашенко, мягко говоря, “спи*дел”: переговорная линия шла по Дюмину”.

Егор Ершов:

“А знаете, почему нынче Обнуленину пришлось обращаться за посредничеством Лукашеску и чуть ли не Эрдогана?

Это – прямое следствие уничтожения в стране политики и включения в вертикаль власти всего и вся.

Для сравнения: в 1993 году вот посредником, пусть и не преуспевшим на переговорах между Ельциным и ВС был патриарх Алексий Второй. Довольно независимая тогда фигура.

Но вот последовательное уничтожение в стране любых модераторов, кроме великого вождя привело к тому, что когда ему самому потребовался модератор, такового не нашлось в своём отечестве”.

Телеграм-канал “Толкователь”:

“Очередное Минское соглашение, уже непонятно под каким номером (Минск-3, Минск-4?)

Но наверняка ещё будут последствия – пойдут по “рассерженным патриотам” и подпевалам Пригожина (все умные, наверное, уже избавились от сувенирных кувалд от него).

А также теперь непонятен статус ЧВК и главных мятежников – уголовки против них, о которых было объявлено, уже аннулировали? Как де-юре оформят прощение?”

Илья Барабанов:

“Минус 15 военнослужащих, среди которых несколько пилотов

Минус 6 вертолетов

Минус один Ил-18

Евгений Викторович он же как Дмитрий Сергеевич: когда открывает рот, сразу врет. Это про его слова, что колонны шли, не пролив ни капли крови.

Сходили до Тулы, вернулись обратно, сутки подержали под своим контролем город-миллионник. Хотя Ростову в целом, кажется, понравилось. Потом его, правда, чуть не взяли чеченцы, но как-то не доехали.

Для ВСУ день, с какой стороны ни посмотри, удачный без малейшего их участия. Москвичи получили дополнительный выходной. 90-е были лихими, но Владимир Владимирович дал стабильность.

Танк застрял в воротах цирка как символ следующего срока. Маргарита Симоньян продолжает тушить бобра, молчать и изучать настроения гостиных.

Ничего не упустил?”

Андрей Мальгин:

“Не понимаю всеобщего разочарования. Разве Пригожин обещал поменять власть в стране? Нет, не обещал. Разве обещал захватить Москву? Нет, не обещал. Максимум “идем на Москву”. “Марш справедливости”. Вот и всё.

Судя по тому, как в Ростове вагнеровцы празднуют последние известия, их требования выполнены. Думаю, требование там было одно: никакой ответственности за всё то, что они творили на протяжении всей этой войны (на фронте и в тылу). Завтра-послезавтра Дума примет соответствующий закон, и дело в шляпе. Наверняка даже отставка Шойгу в число требований не входила, хотя именно Шойгу намеревался, видимо, в эти дни покончить с “Вагнером” раз и навсегда. Раз Шойгу это не удалось, то и бог с ним, “мы люди не кровожадные”.

Рассуждения о “постановке” сразу же отметаю. Была бы постановка, Путин бы и его войско так откровенно и прилюдно не обосрались бы, а пропагандисты не были бы застигнуты врасплох, и прокуратура молчала бы в тряпочку. Нельзя сказать, что мятеж кончился пшиком. Напротив, он знаменует собой начало какого-то нового этапа. Что именно изменится, узнаем довольно скоро”.

Телеграм-канал “PZDC”:

“Пригожин заявил, что “Вагнер” не будет штурмовать Москву и не дойдя до нее 200 метров, отходит в полевые лагеря “согласно плану”. Какие сюрпризы прописаны в этом плане дальше пока не ясно. Однако повар по итогам дня оказался в более сильной позиции, чем Кремль и будет продолжать добиваться своих целей, которые сейчас выглядят туманно. Многие пишут, что это Лукашенко убедил Пригожина не штурмовать Москву, но, скорее всего, штурм и не планировался. В ближайшее время вангуем реализацию следующих этапов плана Пригожина, заменившего в новых реалиях ХПП (Хитрый план Путина).

Переговоры с Пригожиным при посредничестве Лукашенко – это очень странный процесс. Лидер страны общается со своим поваром/предпринимателем/варлордом через президента другой страны. По сути происходит максимальное раздувание рейтинга Пригожина и сильный удар по субъектности Путина. И космической скорости взлет политического рейтинга губернатора Тульской области Дюмина, выступавшего последним переговорщиком этого дня. До этого, напомним, переговоры вёл ещё Евкуров”.

Алексей Тихонов:

“По-моему, Пригожина хотят развести, и он это должен прекрасно понимать. Я слабо себе представляю сохранение путинского режима при условии сохранения официально объявленного предателя, под давлением которого император мира Путин снимает своего министра обороны как послушная собачка.

Пригожин должен прекрасно осознавать, что его физически уберут при первой же возможности. У него теперь из этой ситуации только одна дорога, или в Кремль, или в могилу.

Посмотрим, кто кого сейчас обманет”.

Алексей Арестович:

“Чуваку было 15 минут до трона”.

Сергей Ковальченко:

“Евгений Пригожин должен четко понимать, что слово фраера данное вору ничего не стоит. Путин ему никаких гарантий не давал. Офисы Вагнера блокированы, плакаты сняты, деньги конфискованы, а Лукашенко плут, который сдаст его при первой возможности”.

Андрей Никулин:

“Между тем ровно год назад появилась информация, что Пригожин закрытым указом присвоено звание Героя России.

Иронично))”.

Максим Мирович:

“Ну что сказать про сегодняшний день – военный переворот не завершился, но думаю что это такое своеобразное начало конца путиской рф. Ну а символом переворота пригожина становится танк, застрявший в воротах ростовского цирка”.