Анна Седокова готовит за 5 минут: рецепт завтрака

Если утром не хозяйничать у плиты, можно поспать дольше

обычного. Позвольте себе расслабиться! Ну а затем состряпать блюдо на скорую

руку и получить удовольствие рекомендует певица Анна Седокова. В

телеграм-канале она разместила пошаговый рецепт завтрака, который стоит взять

на заметку.

Артистка не любит набивать желудок спросонья, небольшая

порция пищи надолго заряжает ее энергией. Еда получается вкусной и сытной, а

затраты минимальные. “5 минут и наш полезный завтрак готов”, —

уверяет звезда группы “ВИА Гра”.

Итак, какой рецепт советует Анна Седокова? Вуаля — и творог с яйцом и

зеленью уже на тарелке!

Ингредиенты

Творог – 3 столовые ложки.

Измельченная зелень (петрушка, укроп, кинза, сельдерей

и прочее) – 2 столовые ложки.

Куриное яйцо – 1 штука.

Кефир с низким содержанием жира или натуральный йогурт – 2 столовые ложки.

Хлебцы — в зависимости от аппетита.

Рецепт

Шаг первый: сначала Анна Седокова варит яйцо вкрутую и мелко

его нарезает.

Шаг второй: в отдельной емкости перемешивает творог и

зелень.

Шаг третий: соединяет готовую творожную смесь с яичной

нарезкой и йогуртом/кефиром.

Шаг четвертый: певица кладет на хлебцы получившуюся массу и

размазывает.

Готово! Легкое блюдо отлично подходит для завтрака.

Рецепт выручает при дефиците времени, поэтому стоит его запомнить, а лучше —

записать. Анна Седокова желает вам приятного аппетита!