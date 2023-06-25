 

Анна Седокова готовит за 5 минут: рецепт завтрака

25.06.2023, 6:15, Разное
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Если утром не хозяйничать у плиты, можно поспать дольше
обычного. Позвольте себе расслабиться! Ну а затем состряпать блюдо на скорую
руку и получить удовольствие рекомендует певица Анна Седокова. В
телеграм-канале она разместила пошаговый рецепт завтрака, который стоит взять
на заметку.

Артистка не любит набивать желудок спросонья, небольшая
порция пищи надолго заряжает ее энергией. Еда получается вкусной и сытной, а
затраты минимальные. “5 минут и наш полезный завтрак готов”, —
уверяет звезда группы “ВИА Гра”.

Итак, какой рецепт советует Анна Седокова? Вуаля — и творог с яйцом и
зеленью уже на тарелке!

Ингредиенты

Творог – 3 столовые ложки.

Измельченная зелень (петрушка, укроп, кинза, сельдерей
и прочее) – 2 столовые ложки.

Куриное яйцо – 1 штука.

Кефир с низким содержанием жира или натуральный йогурт – 2 столовые ложки.

Хлебцы — в зависимости от аппетита.

Рецепт

Шаг первый: сначала Анна Седокова варит яйцо вкрутую и мелко
его нарезает.

Шаг второй: в отдельной емкости перемешивает творог и
зелень.

Шаг третий: соединяет готовую творожную смесь с яичной
нарезкой и йогуртом/кефиром.

Шаг четвертый: певица кладет на хлебцы получившуюся массу и
размазывает.

Готово! Легкое блюдо отлично подходит для завтрака.
Рецепт выручает при дефиците времени, поэтому стоит его запомнить, а лучше —
записать. Анна Седокова желает вам приятного аппетита!


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