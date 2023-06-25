 

Нормализация веса и защита от рака молочной железы: как один час спорта влияет на здоровье

25.06.2023, 4:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В современном мире, где, казалось бы, существуют таблетки от любой проблемы, многое можно решить и без участия медикаментов. Ну или, как минимум, сделать вклад в свое здоровье. Взять, например, рак молочной железы: риск его можно уменьшить при помощи занятий спортом.

Как же всего один час спорта влияет на здоровье? Врач маммолог и онколог Лаура Абдрахманова рассказала интернет-изданию Вести Подмосковья, что регулярная физическая активность невероятно полезна.

Это нормализация веса, гормонального фона и обменных процессов, что, в свою очередь, уже само по себе частично защита от рака. Но нельзя забывать и о других предосторожностях, подчеркивает врач.

Необходимо отказаться от вредных привычек, а также, каждый раз после окончания критических дней, прощупывать грудь на предмет уплотнений. Если таковые найдены – нужно срочно обратиться к маммологу, который отправит на комплексный анализ, в том числе и на самый современный и точный из них – жидкостную цитологию.

Какие же еще симптомы могут указывать на возникновения рака молочной железы? Изменение ее формы или цвета кожи, покраснения, болезненные ощущения и выделения из сосков.

Напоследок врач отметила, что лечение от рака это длительный процесс, который, в случае возникновения заболевания, нужно начинать как можно скорее. Именно в этом случае лечение пройдет быстрее и успешнее всего.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / WT – китайский эксперт считает особенно важным сотрудничество с Россией в космической и оборонной сферах

25.06 / Множество возможностей: как живется ежам в городе?

25.06 / “Лицо помолодело, тело подтянулось”: Ксенофонтова раскрыла секрет своей привлекательности

25.06 / “Нас все пытаются поссорить”: Утяшева и Воля ответили на вопрос о расставании

25.06 / Sky News – разведка США не нашла доказательств начала пандемии коронавируса в китайской лаборатории

25.06 / Reuters – на Западе внимательно следят за происходящим в России

24.06 / Принципиальная Адель чуть не сорвала сделку с Сильвестром Сталлоне

24.06 / Бекмамбетов, Крид и другие: кто отмечает день рождения 25 июня

24.06 / «Мы предупреждали» – польский генерал признал, что украинцы не в состоянии сломить российскую оборону

24.06 / Прямая трансляция шоу “Алые паруса – 2023”: в Петербурге поют “Чайф”, Караулова и другие звезды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика