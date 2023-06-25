Мнение: Благородные украинцы

И еще одна, пожалуй, самая странная для меня загадка прошедшего странного дня 24 июня: поведение украинских военных и вообще Украины. Я, признаться, ожидал, что в такой явно затруднительной для российского командования и вообще всей РФ ситуации они не преминут броситься в свой “контрнаступ” всеми имеющимися у них силами, стараясь извлечь максимум выгоды из создавшейся неразберихи, причем не где-нибудь, а непосредственно в тылу у российских войск. Шутка ли – был захвачен непосредственно штаб всей СВО в Ростове, Шойгу с Герасимовым оттуда бежали и были неизвестно где, всякие генералы суровикины занимались в основном тем, что читали в записи на Ютуб нотации буйным “вагнерам”! А еще – все “вагнеры” дружно ломанулись из, скажем, Луганской области на территорию собственно РФ (писали, что их колонна растянулась на 80 км), чеченский “Ахмат” тоже думал не столько об обороне, сколько вроде как “двигался на Ростов”, чтобы сразиться там с мятежным “Вагнером”, в войсках думали, судя по разным пабликам, не об ВСУ, а о том, за кого болеть – за Пригожина или все же за Шойгу… И головы у всех были повернуты назад – как там Москва? Удастся ли отбить ГенШтаб и Министерство обороны? Не заблудятся ли в Москве восставшие зека?!

По идее, в такой ситуации ВСУ уж точно должны были б, пока суд да дело, бросить в наступление основные силы – тем более, раз уж они все равно признали, что ведут и будут вести свой “контрнаступ” “до победного конца”. Заваруха в тылах – ничего ж нет хуже для обороняющегося, когда он не знает, куда смотреть и откуда ждать беды – спереди или сзади; это вроде бы самые азы военной теории.

Но нет – как раз вчера на фронте было что-то вроде затишья. Такое ощущение, что украинцы тоже вместо атак перешли в режим зрителей и азартно делали у себя ставки, кто кого – Шойгу Пригожина или все ж пригожинцы армейцев?

Или это было какое-то прям средневековое рыцарство: “Мы знаем, господа, что у вас в тылу досадные неприятности из-за весьма недостойного джентльмена по кличке “повар”; мы не хотели бы пользоваться вашим затруднительным положением, из-за чего впоследствии нас могли бы обвинить в подлости и коварстве; поэтому, пожалуйста, улаживайте как можно скорее эти временные трудности, и когда вы снова будете готовы, мы охотно продолжим наш благородный поединок”. Фу-ты ну-ты!

Верится в такое с трудом, конечно. Но факт налицо – пригожинский бунт, похоже, никак не помог украинцам развить свой контрнаступ.