На бога надеются

Мятеж Пригожина заставил блогеров-патриотов вспомнить слово «мир».

Мятеж Евгения Пригожина ввел в ступор телеграм-патриотов: националисты и «военкоры» стали намного осторожней в оценках происходящего, явно затрудняясь спрогнозировать исход событий и выбрать сторону, с которой солидаризироваться выгодней и безопасней.

Еще недавно столь пылкие «патриотические» паблики сменили риторику — вместо привычных уже требований активных действий в них стали появляться призывы к миру. Пока — между сторонами внутреннего конфликта.

23 июня в интервале между публикацией видеомонолога Пригожина, в котором тот окончательно отказался от демонстрации лояльности власти и высказал свое, отличающееся от официального видение причин СВО, — и до его вечерних заявлений, расцененных как призыв к мятежу, патриотический сегмент телеграма (исключая провагнеровские паблики) взял паузу.

Когда не замечать происходящего стало невозможно, появились осторожные предположения, что на самом деле ничего не случилось, все рассосется, а самые жесткие реплики Пригожина — и вовсе подделка и провокация хакеров. Выступающий как военный эксперт в разных провластных СМИ Юрий Котенок написал, что «происходящее напоминает большую провокацию. Пытаются все выдать за столкновение ЧВК «Вагнер» с Минобороны. Нагнетается истерия, паника, что уже якобы идут боевые действия между своими. Все это — вбросы, очень выгодные врагу».

Несколькими часами позже отрицание сменилось на гнев: тот же автор заявил, что смута все же реальна, но у нее есть заказчик, а цель — облегчить Украине контрнаступление.

В этом контексте прозвучали фамилии Ходорковского* и Арестовича**.

Военкор «Вестей» Александр Сладков, скованный, вероятно, не только осторожностью, но и корпоративной этикой, 23-го числа о Пригожине промолчал и лишь днем позже опубликовал сдержанный пост, признав:

«Все сложнее, чем казалось вечером».

И попытался найти в случившемся плюсы: «дисциплинированное поведение» вагнеровцев в Ростове, прямое общение Пригожина с генералитетом и стабильность линии соприкосновения между российскими и украинскими войсками. Однако задал здравый вопрос, как будет осуществляться снабжение войск с учетом того, что приграничные регионы стали слишком горячей точкой.

Еще недавно столь радикальный «Консерватор» Красовского и Холмогорова внезапно утратил всю свою категоричность и способность вставлять реплики по любому поводу — все освещение конфликта к середине дня 24 июня в канале сошлось к репосту Дмитрия Медведева: «Сейчас самое главное для победы над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину, для спасения нашего государства — сплотиться вокруг Президента, Верховного главнокомандующего вооруженными силами страны».

Сооснователь «Консерватора» Егор Холмогоров в личном канале высказался значительно определенней, посоветовав отправить вагнеровцев «искупать кровью».

Ожидаемый энтузиазм в обличении хозяина «Вагнера» выказал его давний оппонент Игорь Стрелков (Гиркин). Думается, обида последнего на владельца «Вагнера» коренится не столько в споре из-за места в управлении парамилитарными силами, на которое претендовал Гиркин, сколько из-за того, что позицию «героя СВО» в публичном пространстве явно занимал глава «Вагнера», а не возглавивший в 2014 году поход на Славянск Гиркин. И в ситуации открытого противостояния Пригожина и Минобороны сам многократно критиковавший генералов экс-ополченец переключился на критику действий ЧВК. Не удержавшись от формулы «Я же говорил»:

«Это тот самый военный мятеж и переворот, о котором один «прапорщик-реконструктор» предупреждал так давно и так часто, что самому надоело»… А затем добавил, что каждый офицер обязан противостоять мятежникам, вне зависимости от их отношения к чиновникам.

Крайне неожиданно (но осмотрительно) высказался ярый поклонник Пригожина Семен Пегов. Человек, не так давно записавший большое и крайне комплементарное интервью с главой ЧВК, теперь открещивается от «мятежников» и называет их поведение «ударом в спину».

Противоположную точку зрения занял канал «Союз десантников» (сам «Союз» от него открещивался, однако «Новая» уже рассказывала, что связь паблика с организацией имеется). В ту же дуду дует дружественный «Союзу» националист Александр Босых, требуя отставки Шойгу.

Обстановка в Ростове-на-Дону и окрестностях меняется быстро, еще быстрей — позиция телеграм-пропагандистов. Значительная часть блогеров, которых еще неделю назад язык бы не повернулся назвать людьми мира, вдруг обнаружили это слово в своем запасе.

Поэтесса и «военкор» Анна Долгарева оптимистично заявляет, что «все решится мирно», пишет, что люди в погонах не будут стрелять друг в друга, а затем неожиданно заканчивает молитвой: «Дай, Господи, мира». Давно клеймившие внутренних врагов «Сыны монархии» националиста и ведущего «Радио России» Романа Антоновского обнаруживают, что внутри страны никаких врагов нет.

Националисты Сыч и Павлов, питомцы «Спутника и Погрома», в своем канале разместили «официальное заявление» — от лица самих себя. В нем они призывают к мирному разрешению конфликта между ЧВК «Вагнер» и — ни больше ни меньше — Российской Федерацией, призывают всех воздержаться от насилия и напоминают: главное, что есть у человека, — это семья. И тоже молятся: «Храни Господь наше Отечество».

Пока элиты штормит, у некогда столь преданных этим элитам пропагандистов, многие из которых призывали к деяниям, весьма далеким от божественных, просто не осталось более надежного адресата для просьб о спасении страны.

Татьяна Брицкая,

редактор отдела расследований

* Внесен властями РФ в реестр «иноагентов».** Внесен властями РФ в перечень террористов и экстремистов

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