Множество возможностей: как живется ежам в городе?

Бывает так, что некоторые звери проживают там, где им, казалось бы, совершенно не место. Взять, например, хотя бы обычных ежей: как живется им в городе?

Рассказал об этом телеканал Живая Планета на своем YouTube канале. Оказывается, привыкнуть к жизни внутри городской черты колючему хищнику достаточно просто. Более того, здесь условия жизни для него станут даже более комфортным, чем в лесу.

Все дело в том, сообщает видео, что в бетонных джунглях врагов у ежей меньше, а еды – несравнимо больше. Поэтому множество открывшимся перед ним возможностей каждый из колючих крошек использует на максимум. Ведь лето длится недолго, а им перед спячкой, как и медведям, нужно накопить жирок, чтобы протянуть до следующей весны.

Но есть, разумеется, и опасность: собаки, воспринимающие испуганных ежей как добычу, и автомобили, которые в темноте могут не заметить перебегающего дорогу малыша.

К слову, каждому из нас, подчеркнули сотрудники телеканала в видео, под силу встретить одного или даже нескольких ежей совсем неподалеку от своего дома. Нужно лишь с наступлением темноты, когда спадет жара, отправиться в ближайший сквер и не шуметь: вполне вероятно, что один из ежей уже притаился под соседним деревом.