«Все это скоро закончится»

В Ростове, где «квартируют» мятежные вагнеровцы, усилились дискуссии «на политические темы».



Военная техника в центре Ростова-на-Дону. Фото: Елена Сараева

— Я проснулась примерно в 3.30 от мощного гула за окном, говорит таганроженка Галина. — У нас регулярно летают вертолеты, видимо, патрулируют небо над городом. Но в этот раз летели не два (как обычно), а сразу около десятка машин. И еще два самолета пролетели над морем на скорости.

О том, что в регион вошли отряды ЧВК «Вагнер», Ирина узнала уже из интернета. Она работает продавцом на местном рынке и по утрам обычно покупает товар у жителей окрестных деревень, расположенных к западу от города, в сторону границы с «ДНР».

— Поставщики говорили, что утром так же, как и всегда, автобусами проехали свободно, никаких постов, никаких подозрительных военных не видели.

Галина говорит, что напряжение все-таки чувствуется: продавцы в перерывах между обслуживанием покупателей заглядывают в мобильные телефоны. А когда вышло обращение президента Путина, кто-то включил громкую трансляцию, чтобы было слышно окружающим.

Вообще же, во втором по величине городе Ростовской области обстановка спокойная. В отличие от Ростова-на-Дону…

В Ростове вагнеровцы концентрируются в квартале, где расположен штаб Южного военного округа — на пересечении улиц Пушкинской и Буденновского проспекта. Там стоит бронетехника, много вооруженных огнестрельным оружием людей в камуфляже. Лица у многих скрыты под масками.

Но стоит отойти чуть дальше от этого перекрестка, и люди в военной форме встречаются гораздо реже.

Вокзалы Ростова-на-Дону — железнодорожные, пригородный и главный — сегодня оказались более многолюдными, чем обычно: люди стараются уехать из города. Железнодорожное сообщение сейчас — единственный путь сообщения города с другими регионами, все автомобильные выезды-въезды перекрыты.

— Сын должен был в отпуск приехать сегодня из Москвы, — рассказывает ростовчанка Ирина. — Неделю назад не смог взять билет на поезд — все продано, люди едут отдыхать на юг. Пришлось добираться автобусом. Но рано утром автобус в районе Липецка остановили — дальше дорога была заблокирована. Сын еще с двумя попутчиками вызвал такси, доехали до Липецка и там взяли билеты на поезд до Ростова.

Мнения ростовчан о возникшей ситуации разнятся.

— Не переживайте, все это постановка, — говорит гражданин лет 40 небольшой группе людей, собравшейся вокруг него прямо на улице. — Я был на фронте, не будут русские люди стрелять друг в друга. Все это скоро закончится.

Другой мой собеседник высказал поддержку Пригожину.

Подтверждением того, что часть ростовчан лояльна вагнеровцам, можно считать появившиеся в интернете кадры: на них люди приносят стоящим в оцеплении военным воду и пирожки.

Ростовский рынок в традиционный базарный день практически ничем не отличался от другой такой субботы. Разве что чаще можно было «подслушать» обсуждение политической ситуации (политика сама въехала в Ростов на танках и БТРах). Ожесточенных споров не наблюдалось, люди, не особенно опасаясь, высказывали мнения.

Сергей Севостьянов

Таганрог — Ростов-на-Дону

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