Мнение: Что это было?
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Хозяин ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в прямом эфире «России 24» заявил, что принял предложение Александра Лукашенко, который, якобы выступил посредником в урегулировании конфликта.
Пригожин согласился остановить марш своих колонн на Москву и вернуть их к местами постоянной дислокации для «выполнения задач».
Что это было?
Военный мятеж?
Внутренние разборки Z-патриотов?
Договорняк?
View Poll: Что это было?
Иллюстрация отсюда
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет