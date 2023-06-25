Мнение: Что это было?

Хозяин ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в прямом эфире «России 24» заявил, что принял предложение Александра Лукашенко, который, якобы выступил посредником в урегулировании конфликта.

Пригожин согласился остановить марш своих колонн на Москву и вернуть их к местами постоянной дислокации для «выполнения задач».

Что это было?

Военный мятеж?

Внутренние разборки Z-патриотов?

Договорняк?

View Poll: Что это было?

Иллюстрация отсюда

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