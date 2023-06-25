Мнение: О пяти фото этой субботы… Что за бл***ский цирк?

Представление и впрямь вышло знатным — шухер поднялся на весь мир. От Европы до Китая все «внимательно следили». И делали выводы. Свои полагаю, появились у каждого.

В том числе и у нас с вами.

Но о них — попозже.

А пока — просто любуемся всем этим «цирком».

Кстати, действительно: танк, застрявший в воротах цирка Ростова-на-Дону стал одним из главных символов субботних событий.

А ещё вот этот скромный ростовский дворник.

Его хотя бы наградят за безрассудную верность трудовому распорядку?

Тут вот — встреча «братьев по оружию», а не выполнение всех необходимых указаний Верховного главнокомандующего, о которых он лично сказал с телевизора на всю страну и мир впридачу.

Беседа вышла конструктивной, особенно со словами «сами забирайте» — речь шла о главном имениннике, который… пропал с радаров.

Далее, как не вспомнить бессмертное про «обед по расписанию»!

Остаётся радоваться тому, что «мясной истории» в итоге не получилось. Бонусом — вой разочарования в соседней небратской стране.

Ну и возвращаясь к цирку, с которого началась эта подборка…

Разве так серьёзные дела делаются?

Что за бл***ский цирк мы тут всю субботу наблюдали?

—