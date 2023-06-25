 

ЧВК «Вагнер» возвращается к местам дислокации

25.06.2023, 0:40, Разное
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Как сообщили в прямом эфире «России 24», хозяин ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин принял предложение руководителя Беларуси Лукашенко, который, по данным официальных белорусских источников, якобы выступил посредником в урегулировании конфликта.
Пригожин согласился остановить марш своих колонн на Москву и вернуть их к местами постоянной дислокации для «выполнения задач».Впрочем, он не подтвердил факт каких-либо договоренностей с Лукашенко.

отсюда

Источник: Новая газета


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