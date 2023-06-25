ЧВК «Вагнер» возвращается к местам дислокации

Как сообщили в прямом эфире «России 24», хозяин ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин принял предложение руководителя Беларуси Лукашенко, который, по данным официальных белорусских источников, якобы выступил посредником в урегулировании конфликта.

Пригожин согласился остановить марш своих колонн на Москву и вернуть их к местами постоянной дислокации для «выполнения задач».Впрочем, он не подтвердил факт каких-либо договоренностей с Лукашенко.

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