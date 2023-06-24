Придать объема или полностью изменить облик: причины, по которым любая женщина должна хотя бы раз перекрасить волосы

Потребность перемен хоть раз в своей жизни испытывает каждая женщина, но не каждая проводит аналогию с волосами. Можно полностью изменить гардероб, переехать в другое место жительства и не почувствовать изменений, а можно просто, например, изменить цвет волос, и ощутить себя совершенно другим человеком. В целом, специалисты рекомендуют хоть раз провернуть эту авантюру. И вот почему.

Сокрытие седых волос

Если вы заметили несколько седых волос на макушке, это еще не повод расстраиваться, ведь кардинальная смена имиджа еще довольно далека. Да и сегодня в целом седые волосы считаются модным трендом, миллениалы выбирают в салонах серебристые оттенки.

Но если седые волоски все-таки вас огорчают, значит, пришла пора использовать краску для волос. Если до сегодняшнего дня вы никогда волосы не красили, возможно, пришло время экспериментов. Совместить полезное с приятным. Пусть седые волосы станут для вас причиной к началу экспериментов со своей внешностью и новыми цветами. А вернуться к своему натуральному цвету волос вы всегда сможете.

Изменение имиджа

Если вам всегда было искренне любопытно, как бы вы выглядели с другим цветом волос, воспользуйтесь возможностью воплотить мечту в жизнь. Это совершенно нормальное желание. Если вы экспериментировали с фильтрами для волос на селфи, или когда-нибудь примеряли, а может быть, даже помышляли купить парик, то вам стоит покрасить волосы. Утолите свое любопытство. Может быть, новый цвет волос вам настолько понравится, что вы останетесь в нем на долгое время.

Эмоциональная разрядка

Процесс окрашивания волос, изменения привычной прически может стать хорошей эмоциональной разрядкой, если вы переживаете травмирующее, судьбоносное событие. Радикальное изменение внешности поможет сохранить почву под ногами. Ведь не зря женщины умышленно меняют прическу после расставания, говоря, что начинается новая жизнь. Кроме того, изменение цвета волос не так радикально, как стрижка и вообще любое изменение длины.

Самосознание и настроение

Настроение, которое вы транслируете в мир, во многом зависит от вашего внешнего вида. Выбор макияжа, прически, одежды говорит о многом. Вы хотите, чтобы мир думал о вас в определенном ключе? Хотите, чтобы другие воспринимали вас как-то по-особенному? Вы сами в силах создать любое настроение. Но прежде чем надеть любимое платье и накрасить губы дерзкой помадой, подумайте о цвете волос, который будет всему этому соответствовать.

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Желание меняться каждый день, привносить в образ какие-то едва заметные детали, это нормально. Накладные ресницы ничего не скажут о вас миру, а вот оригинальный цвет волос покажет издалека, кто вы есть и чего вы ждете от мира. Яркие цвета всегда положительно влияют на общую атмосферу.

Обрамление цвета кожи

Природа все рассчитала до мельчайших подробностей, и ваш текущий цвет волос наверняка вам идеально подходит. Но натуральный цвет волос вовсе не означает, что этот цвет является единственным, который вам подходит под ваш тон кожи.

Даже самое незначительное изменение внешности, такое, как тон волос, может кардинальным образом изменить вид других черт лица. Некоторые цвета придадут более здоровый вид, добавят сияние глазам, откроют скулы. А вот неправильный тон способен просто “смыть” черты лица. Про таких женщин говорят – блеклая. Вы легко определите подходящие вам оттенки, обратив внимание на загар, цвет вен, и на то, как выглядит ваша кожа по сравнению с чем-то совершенно нейтральным.

Самостоятельно определить альтернативный цвет волос вам будет трудно, поэтому, чтобы не провалить все дело, обратитесь к профессионалам.

Придание объема волосам

Существуют такие техники окрашивания, с помощью которых даже негустые, тонкие волосы выглядят роскошно и приобретают хороший визуальный объем. Эти техники в основном окрашивают волосы послойно несколькими близкими к базовому оттенками.

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Желание придать своим волосам глубину и объем всегда было естественным стремлением тех, кого природа обделила богатой шевелюрой. Если нижний слой волос светлее или темнее по сравнению с верхним слоем, окружающие будут видеть ваши волосы многогранными и объемными.

Придание сияния

Чтобы стать лучшей версией себя, нужно прокачивать свою внешность ежедневно. Изменение цвета волос также входит в программу саморазвития и обновления. Если вы относитесь к макияжу без фанатизма, но любите быть в центре внимания, то у вас обязательно должна быть яркая прическа, блестящие волосы. Здесь, возможно, стоит еще раз вернуться к теме изменения прически в связи с эмоциональными событиями в жизни. Окрашивание волос в новый цвет в рамках подобного плана, отличный способ оставаться собой на пути к достижению цели – стать лучшей версией себя. Каждый раз, когда вы видите свое отражение в зеркале, вы будете замечать, какие изменения произошли с связи с изменением цвета волос и чувствовать мотивацию продолжать свой путь.

Полное изменение внешности

​​Если вы предпочитаете какое-то время провести более сдержанно, скрыться от посторонних глаз, потому что просто не готовы к серьезным переменам, изменение цвета волос поможет вам в этом. Ситуация очень похожа на ту, с которой сталкиваются селебрити, когда хотят скрыться от взглядов папарацци. Окрашивание волос поможет и случае, если ваша репутация в социуме немного подпорчена. Конечно, от дурной славы это не спасет, если ситуация очень щекотливая, но отношение к вам изменит в лучшую для вас сторону.

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Если вы хотите оставаться неузнаваемым, это ваше право, тут не нужно быть полноценной знаменитостью, чтобы этим самым правом воспользоваться. Изменение цвета волос поможет оставаться вне поля зрения человека, с которым вы, например, расстались и не сумели сохранить взаимное уважение. Если вы, скажем, привыкли жить с черными, как смоль, волосами, и вас периодически видели в городе жгучей шатенкой, то сменив цвет на русый, вы потеряетесь в толпе. Если вас знали шоколадной брюнеткой, то рыжий цвет волос скроет вас от навязчивых глаз, потому что никто не привык видеть вас такой.

Тренировка терпения

Кто умеет ждать, тот получает больше и лучше. Если вы хотите перекрасить волосы и получить роскошный цвет, придется провести без движения в кресле парикмахера несколько часов подряд. Если вы не отличаетесь терпеливостью, будьте готовы к своеобразному испытанию во время всей процедуры окрашивания. Первый раз особенно тяжело, независимо от того, сами ли вы делаете окрашивание или находитесь в руках профессионала. В среднем на однотонное окрашивание уходит до двух часов, на сложное от шести до восьми часов вместе с необходимыми процедурами вроде укрепления волос и укладки в конце.

Структура ваших волос и активность выбранной краски тоже имеет значение. Особенно, если речь идет о том, чтобы обесцветить волосы прежде чем наносить пигмент.

Соблюдайте советы профессионала

Даже первое окрашивание в вашей жизни нанесет вред волосам. Краска сушит волосы, и после изменения внешности нужно обязательно пользоваться средствами для восстановления волокна волоса. Выберите сами или, может быть, ваш мастер посоветует вам щадящие, быстро действующие маски, бальзамы и кондиционеры для увлажнения и питания волос, желательно с кератином, потому что любой окрашивающих пигмент в первую очередь вымещает из волокна кератин. Если есть возможность, через неделю приходите в салон на профессиональную восстанавливающую процедуру.