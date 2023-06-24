 

Рупор кремлевской пропаганды: Лукашенко договорился о деэскалации

24.06.2023, 23:05, Разное
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Лукашенко договорился о деэскалации

Сообщение пресс-службы Президента Республики Беларусь.

Сегодня утром Президент России Владимир Путин проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации на юге России с частной военной компанией Вагнер. Главы государств договорились о совместных действиях.
В развитие договоренностей, Президент Беларуси, дополнительно уточнив по имеющимся собственным каналам ситуацию, по согласованию с Президентом России провел переговоры с руководителем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным.
Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.
На данный момент на столе – абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер.
Как уже сообщалось ранее, также в течение сегодняшнего дня Президент Беларуси провел два совещания с силовым блоком страны по данной ситуации.

https://t.me/boris_rozhin/90210 – цинк

Хорошо, если будет реализован вариант без массового кровопролития.

Пригожин: "Наступил момент, когда кровь может пролиться. Понимая всю ответственность за то, что может быть пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану.

Началась деэскалация.
Спасибо Батьке.

Ждем:

1. Прекращения блокады центра Ростова.
2. Восстановления нормального движения по M4
3. Постепенной отмены режима КТО в трех регионах.
4. Ну и само собой условий договоренностей достигнутых при помощи Лукашенко.

Источник: Colonel Cassad


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