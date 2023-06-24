Мнение: О быстрой и неожиданной развязке… Всё ещё только начинается?

Пока почтеннейшая публика разглядывала карты, прикидывая скорость движения автоколонны до Москвы и рассчитывая оставшееся время, за кулисами продолжалась «большая работа игра». Одни делали воинственные заявления, другие на всякий случай отмалчивались, третьи — организовывали договорняк.

У последних, похоже, получилось…

Белорусский президент Александр #Лукашенко сообщил, что провёл переговоры с главой ЧВК «Вагнер» по просьбе президента РФ Владимира Путина. Они шли весь день. «В результате чего пришли к договорённостям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России… На данный момент на столе — абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер», — отмечается в сообщении пресс-службы главы Беларуси. Параллельно с этим появилось подтверждение, что не доходя 200 км до Москвы, стихийный «Марш Справедливости» хорошо вооружённых людей завершился. И колонна «уходит в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану».

Но вопросы остаются.

1. Уголовное дело о попытке «вооружённого мятежа» возбуждено — его переквалифицируют на статью о мелком хулиганстве или о «самовольном оставлении воинской части»?

2. Почти половина постоянных членов Совбеза РФ многозначительно отмолчались по ситуации, включая главу президентской администрации Антона Вайно и его первого зама Сергея Кириенко — доверие к ним сохранится?

3. А что будет с военными руководителями, которые де-факто заняли позицию нейтральной стороны?

4. Всех понять и простить?

5. По некоторым данным, ВСУ вот-вот начнут следующую фазу контрнаступления, где основные удары будут направлены не только Бахмутское, Южнодонецкое и Запорожское направления: ожидается активизация вдоль всей линии фронта. С учётом внутриполитической ситуации, ждём новых «непростых решений», вина за которые будет понятно на ком?

Может, для этого всё и было затеяно?

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