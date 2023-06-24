 

Мнение: О быстрой и неожиданной развязке… Всё ещё только начинается?

24.06.2023, 23:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пока почтеннейшая публика разглядывала карты, прикидывая скорость движения автоколонны до Москвы и рассчитывая оставшееся время, за кулисами продолжалась «большая работа игра». Одни делали воинственные заявления, другие на всякий случай отмалчивались, третьи — организовывали договорняк.

У последних, похоже, получилось…

Белорусский президент Александр #Лукашенко сообщил, что провёл переговоры с главой ЧВК «Вагнер» по просьбе президента РФ Владимира Путина. Они шли весь день. «В результате чего пришли к договорённостям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России… На данный момент на столе — абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер», — отмечается в сообщении пресс-службы главы Беларуси. Параллельно с этим появилось подтверждение, что не доходя 200 км до Москвы, стихийный «Марш Справедливости» хорошо вооружённых людей завершился. И колонна «уходит в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану».

Но вопросы остаются.

1. Уголовное дело о попытке «вооружённого мятежа» возбуждено — его переквалифицируют на статью о мелком хулиганстве или о «самовольном оставлении воинской части»?

2. Почти половина постоянных членов Совбеза РФ многозначительно отмолчались по ситуации, включая главу президентской администрации Антона Вайно и его первого зама Сергея Кириенко — доверие к ним сохранится?

3. А что будет с военными руководителями, которые де-факто заняли позицию нейтральной стороны?

4. Всех понять и простить?

5. По некоторым данным, ВСУ вот-вот начнут следующую фазу контрнаступления, где основные удары будут направлены не только Бахмутское, Южнодонецкое и Запорожское направления: ожидается активизация вдоль всей линии фронта. С учётом внутриполитической ситуации, ждём новых «непростых решений», вина за которые будет понятно на ком?

Может, для этого всё и было затеяно?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Проскочили

24.06 / Мнение: 11-й пакет санкций, чехи пошли по пути Украины и нищие кражи а Польше

24.06 / Мнение: Путин дискредитирует вагнеров

24.06 / “Она совсем плоха” – Татьяну Кравченко вновь обвинили в пристрастии к алкоголю

24.06 / Минимизация рисков

24.06 / Мнение: О дальнейшем развитии событий… Доживём до понедельника?

24.06 / Мнение: Новая буква

24.06 / “Мне нечего скрывать”: Игорь Николаев сообщил об изменах и ошибках в жизни

24.06 / Самойлова, Пореченков, Охлобыстин: Самые плодовитые звезды шоу-бизнеса

24.06 / Лазерная эпиляция и не только: от каких салонных процедур лучше отказаться летом и почему

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика