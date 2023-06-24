 

Прямая трансляция шоу “Алые паруса – 2023”: в Петербурге поют “Чайф”, Караулова и другие звезды

24.06.2023, 22:30, Новости дня
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Встреча закоренелых романтиков, молодежная вечеринка и путевка в светлое будущее — все в одном флаконе. Торжество традиционно проходит в Петербурге уже 55 лет, и каждый раз по-особенному. Праздник “Алые паруса – 2023” встречает гостей лишь на одну ночь, зато воспоминаний о ней хватает до самой старости.

На Дворцовой площади столпотворение. Вчерашние школьники города на Неве и другие выпускники вдохновенно шагают в новую взрослую жизнь.

Счастливый билет на праздник “Алые паруса – 2023” достался не каждому, зато смотреть онлайн развлекательное шоу можно бесплатно по всей России. Прямая трансляция на Пятом канале весьма кстати.

Правит бал популярная музыка, энергичные танцы и атмосфера свободы вперемешку с юношеским максимализмом. Ведущие Дмитрий Хрусталев и Ида Галич не дают заскучать публике.

Ночью с 24 на 25 июня Петербург принимает Юлианну Караулову, “Мою Мишель”, Burito, Тосю Чайкину, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ и Gafur. Ну а вишенкой на торте праздника
“Алые паруса – 2023” радует уже “народная” группа “Чайф”.

Для родителей, которые сопровождают своих выпускников, хиты минувшей юности — лучший подарок. “Пусть все будет так, как ты захочешь”, — поет солист “Чайф” Владимир Шахрин, и каждой женщине в округе снова становится 17 лет.

Прямая трансляция праздника “Алые паруса — 2023” поднимает настроение при любом раскладе. Если не артистами, так зрелищными водно-пиротехническими эффектами и роскошным парусным судном на Неве. Все как в сказке, главное — ловить мгновение.


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