 

“Конфликт странных дам”: Волочковой посоветовали забрать из полиции заявление на соседку

24.06.2023, 22:30, Новости дня
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Балерина всея Руси рассказала, что обратилась в полицию, чтобы написать заявление на ту самую соседку, которая рассказала довольно пикантные детали о ней. Блондинка утверждает, что именно эта женщина предала огласке информацию о том, что дома она может справлять малую нужду под елочкой. Казалось бы, история уже стихла, ведь столько времени прошло. Но Анастасия Волочкова не оставила это дело.

Звезда уверена, что на своем участке она вольна делать то, что ей хочется. А подглядывать за ее жизнью и тем более распространять такую информацию женщина не имела права. Вот артистка и написала заявление. “Уголовное дело по статье 137 УКРФ „Нарушение неприкосновенности частной жизни”, – пояснила она в беседе с журналистами.

На эту тему в разговоре с “Дни.ру” высказался бизнесмен Дмитрий Кудрявцев. Он считает, что со стороны Анастасии Волочковой неправильно было выносить на публику ссору, потому что она внутренняя.

“Это обычный женский конфликт двух достаточно странных дам с достаточно странными действиями. Конфликтуйте между собой”, – обратился к соседкам предприниматель.

Смысла заявления в полицию, которое подала балерина, он тоже не понял. Он посоветовал ей перестать “чудить” и забрать заявление, чтобы оставить ссору с соседкой внутри, не привлекая третьи лица.

“Я этим дамам желаю очнуться. А от Анастасии я хочу, чтобы она поддерживала популярность своим творчеством, а не этой гадостью”, – сказал Дмитрий Кудрявцев, оценивая ситуацию Волочковой.


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