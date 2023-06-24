 

Рупор кремлевской пропаганды: Проскочили

24.06.2023, 21:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эти 2 дня дались мне прямо скажем нелегко. Двое суток нон-стоп онлайна это больно. Сегодня можно хоть поспать будет.

Но в целом, несмотря на погибших пилотов и общие политические издержки для страны, все таки под вечер есть ощущение, что мы избежали чего-то очень страшного, что прошло совсем близко от нас и едва не задело нас всех.

В ходе онлайна стремился упирать на то, что несмотря на то, что мятеж он мятеж и есть, необходимо любой ценой избегать кровопролития, которое пойдет на пользу только нашим внешним врагам, которые алкали нашей крови. Мы отделались малой кровью. Спасибо всем, кто помог предотвратить кровь большую.

Всего этого могло бы не быть, если бы тлевший с осени прошлого года открытый конфликт руководства ЧВК "Вагнер" и руководства МО РФ был своевременно разрешен. Не хотелось бы снова видеть у нас в стране подобное.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Мнение: 11-й пакет санкций, чехи пошли по пути Украины и нищие кражи а Польше

24.06 / Мнение: Путин дискредитирует вагнеров

24.06 / “Она совсем плоха” – Татьяну Кравченко вновь обвинили в пристрастии к алкоголю

24.06 / Минимизация рисков

24.06 / Мнение: О дальнейшем развитии событий… Доживём до понедельника?

24.06 / Мнение: Новая буква

24.06 / “Мне нечего скрывать”: Игорь Николаев сообщил об изменах и ошибках в жизни

24.06 / Самойлова, Пореченков, Охлобыстин: Самые плодовитые звезды шоу-бизнеса

24.06 / Лазерная эпиляция и не только: от каких салонных процедур лучше отказаться летом и почему

24.06 / Безрукова объяснила чувства к любимому – Мое сердце выбирает мужчину, а не разум

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика