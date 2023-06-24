Рупор кремлевской пропаганды: Проскочили

Эти 2 дня дались мне прямо скажем нелегко. Двое суток нон-стоп онлайна это больно. Сегодня можно хоть поспать будет.

Но в целом, несмотря на погибших пилотов и общие политические издержки для страны, все таки под вечер есть ощущение, что мы избежали чего-то очень страшного, что прошло совсем близко от нас и едва не задело нас всех.

В ходе онлайна стремился упирать на то, что несмотря на то, что мятеж он мятеж и есть, необходимо любой ценой избегать кровопролития, которое пойдет на пользу только нашим внешним врагам, которые алкали нашей крови. Мы отделались малой кровью. Спасибо всем, кто помог предотвратить кровь большую.

Всего этого могло бы не быть, если бы тлевший с осени прошлого года открытый конфликт руководства ЧВК "Вагнер" и руководства МО РФ был своевременно разрешен. Не хотелось бы снова видеть у нас в стране подобное.

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