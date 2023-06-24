Мнение: 11-й пакет санкций, чехи пошли по пути Украины и нищие кражи а Польше

1. Евросоюз ввёл очередной пакет санкций против России. Некоторое значение для нас могут иметь дополнительные ограничения в торговле нефтью – впрочем, экспорт нефти на Запад и так уже для нас не особенно важен: Россия переориентировалась на Азию. Прочие санкции и вовсе мало на что влияют (ссылка):



ЕС ввёл 11-й пакет антироссийских санкций, в него внесли RT Balkan @rtbalkan_ru. Кто ещё подпал под ограничения:

— «Царьград», Oriental Review, New Eastern Outlook и аналитический центр Katehon;

— в список добавили 87 организаций, как утверждается, якобы поддерживающих ВПК России. Среди них четыре иранских предприятия;

— запрещены въезд прицепов и полуприцепов из России в ЕС, а также заходы в европейские порты любых танкеров, которые осуществляли морскую перегрузку нефти с других судов;

— Германии и Польше запретили импорт сырой нефти из России по нефтепроводу «Дружба»;

— запрещается транзит через территорию России товаров и технологий, которые якобы могут способствовать военно-техническому совершенствованию РФ или развитию сектора обороны;

— расширен запрет на экспорт в Россию автомобилей класса люкс, а также на все гибридные и электроавтомобили, в том числе б/у.

2. В Чехии, вслед за Украиной и Польшей, ведут борьбу с памятью о тех, кто когда-то освободил страну от нацистов (ссылка):



Городской совет Праги принял решение переименовать улицу советского маршала Ивана Конева. Об этом сообщает телеканал Ct24.

Отмечается, что с 1 октября улица будет носить имя Карела Гартига, который в конце XIX века был первым главой населенного пункта Жижков.

Улица была названа в честь Конева в 1947 году. Маршал Советского Союза командовал операцией по освобождению Праги во Второй мировой войне.

Чешских политиков можно понять. Начало Второй мировой войны стало для Гитлера успешным во многом благодаря чешской промышленности, которая усердно клепала для него оружие. Полагаю, многие из них ностальгируют по тем временем и считают, что сейчас у них появился шанс поквитаться за поражение своих дедушек.

3. Польшу мучает высокая инфляция, особенно на продукты. Из-за резко возросшей стоимости жизни страну захлестнула война магазинных краж (ссылка):

На фоне резкого роста цен в Польше увеличилось число краж продуктов в магазинах. Об этом сообщает портал Money.pl.

Отмечается, что на «нищие кражи» уже жалуются представители торговой отрасли. По словам главы Польской организации торговли и дистрибуции Ренаты Юшкевич, подобное явление свидетельствует об обнищании общества. Более того, представители отрасли отмечают, что некоторые воры подсчитывают стоимость продуктов, чтобы полиция сочла это административным правонарушением.

Издание отмечает, что в 2022 году полиция зафиксировала почти на треть больше таких случаев, чем годом ранее. Кроме того, по сравнению с 2020 годом, количество мелких краж увеличилось на 60 процентов.

В марте польская газета Rzeczpospolita сообщила, что экономический кризис 2022 года привел к всплеску магазинных краж в Польше — их число выросло почти на треть. В статье уточняется, что большинство пойманных за воровство съедали продукты прямо в магазинах.

Интересно, имеют ли отношение к магазинным кражам мигранты с востока, которых в Польше немало? Журналисты почему-то обходят этот важный вопрос молчанием.