Мнение: Путин дискредитирует вагнеров

А в стране ведь, между прочим, и сейчас действует административная и уголовная (!) ответственность за “дискредитацию ЧВК” – до 15 лет тюрьмы!

“Дума утвердила 15-летний срок за дискредитацию бойцов ЧВК”

С марта текущего года. Так что о ЧВК “Вагнер” пишите, друзья, с осторожностью – мало ли что… “Ст. 20.3.3 КоАП о дискредитации армии дополнили ответственностью за дискредитацию добровольческих формирований, организаций или физических лиц, которые выполняют задачи для Вооруженных сил. Штрафы составляют до 50 тыс. руб. для граждан и до 500 тыс. руб. для юрлиц”.

Дивно! И вот из той же статьи в РБК от 14 марта с.г.: “Изначально ввести ответственность за дискредитацию добровольцев, «в том числе бывших заключенных», предложил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, в конце января он направил Володину соответствующее письмо. Тот предложение поддержал, заявив, что инициатива «защитит всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и наших граждан».

Володин поддержал, и Дума оперативно в трех чтениях приняла поправки в закон, а Путин так же оперативно подписал. Сегодня Путин обвинил “вагнеров” в военном мятеже; интересно, это дискредитация или пока нет?