Собянин: В связи со сложной ситуацией 26 июня в Москве объявлен выходной день

“В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днём — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб”, – рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на дорогах. Собянин попросил своевременно сообщать 112 о нештатных ситуациях.

Городские службы работают в режиме повышенной готовности, добавил мэр.