 

Собянин: В связи со сложной ситуацией 26 июня в Москве объявлен выходной день

24.06.2023, 11:15, Новости дня
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“В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днём — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб”, – рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на дорогах. Собянин попросил своевременно сообщать 112 о нештатных ситуациях.

Городские службы работают в режиме повышенной готовности, добавил мэр.


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