 

Минимизация рисков

24.06.2023, 20:50, Разное
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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник, 26 июня, выходным:— В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник в Москве нерабочим днём.
Собянин уточнил, что режим выходного дня не распространяется на органы власти и предприятия непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.Он также рекомендовал «максимально воздерживаться от поездок по городу. Возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах».

Источник: Новая газета


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