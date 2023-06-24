Минимизация рисков

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник, 26 июня, выходным:— В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник в Москве нерабочим днём.

Собянин уточнил, что режим выходного дня не распространяется на органы власти и предприятия непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.Он также рекомендовал «максимально воздерживаться от поездок по городу. Возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах».

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