Мнение: О дальнейшем развитии событий… Доживём до понедельника?

За окнами тревожно гудит церковный колокол: «Бом-бом-бом-м-м». Это ещё не набат, но всё же. От Ростова до Москвы по карте — около 1000 км. Какая-то часть этого пути мятежниками уже преодолена. По данным «Флайтрадаров», из московского терминала «Внуково-3» один за другим вылетают бизнес-джеты. Столичный мэр Сергей Собянин загодя объявил предстоящий понедельник нерабочим днём.

Тогда всё и решится?

С одной стороны — несколько тысяч (возможно, десятков тысяч) хорошо обученных и неплохо вооружённых бойцов, привычных к боям в городских условиях. С другой — поднятые по тревоге полицейские силы, в основном импровизированные блок-посты и армейские начальники, продолжающие «делать свою работу», не вмешиваясь во внутренний конфликт.

С одной стороны, «верхушка», мигом сплотившаяся вокруг Национального Лидера™, с другой и огромная масса военных и гражданских госслужащих, просто выжидающих, чья возьмёт. Ситуация напоминает Октябрь-93, с той разницей, что в тот период промеж собой конфликтовали две легитимные силы и победила та, у которой оказалось больше военной мощи — к слову, многие в силовых структурах впоследствии сожалели, что заняли «неправильную» сторону, да было поздно. Сейчас же милитаризованная группа против легальной власти. Но первую втайне поддерживают те, кто формально принадлежат ко второй.

Чья возьмёт?

Сейчас, по видимым сообщениям, динамика мятежа несколько застопорилась. Но и с противоположной стороны резких движений не видно. Похоже, там есть понимание, что не все приказы будут безусловно и беспрекословно выполнены. Консолидация пока идёт преимущественно в информационном пространстве.

И всё же, в 1993 году «мятежники из парламента» в итоге проиграли. Сакральная сила президентской власти, которая и повлияла на позицию военных, взяла верх над легитимностью.

А сейчас?

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