 

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин «дал заднюю»

24.06.2023, 20:11, Новости дня
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Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко принял предложение «об остановке движения вооруженных лиц компании на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения».

Война в УкраинеОб этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

– ЧВК Вагнер хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на марш справедливости. За сутки мы прошли не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролито русская кровь с одной из сторон. Мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану, – пояснил руководитель российских наемников.

По данным Минска, утром Владимир Путин поговорил с Лукашенко и рассказал ему о ситуации с «Вагнером» на юге России. Политики договорились о совместных действиях. Далее Лукашенко по согласованию с Путиным созвонился с Пригожиным, переговоры велись в течение всего дня.

– В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании «Вагнер» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения, — говорится в сообщении.

Сейчас, как уточнили в пресс-службе Лукашенко, «на столе — абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК «Вагнер».

Будут ли с Евгения Пригожина сняты обвинения в вооруженном мятеже не сообщается. Вернут ли ему изъятые сегодня миллиарды, тоже пока ничего неизвестно.


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