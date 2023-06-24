 

Самойлова, Пореченков, Охлобыстин: Самые плодовитые звезды шоу-бизнеса

24.06.2023, 20:00, Разное
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На днях Оксана Самойлова заявила о том, что с удовольствием бы родила от своего мужа Джигана пятого ребенка. Единственное, что останавливает ее – понимание того, что каждому из малышей требуется все больше родительского внимания, лишать которого их сейчас нельзя.

Но кто же из звезд переступил через все страхи и отдался порыву вновь стать отцом или матерью? Узнаем вместе с редакцией Дни.ру!

Михаил Пореченков может похвастаться большой семьей. Два брака подарили ему пятерых детей: двоих девочек и, соответственно, троих сыновей. Более того, подрастает у актера и маленькая внучка – ее произвела на свет жена старшего сына Михаила.

Перещеголял его актер Иван Охлобыстин. Он – отец шестерых детей, которые рождены были в браке с его единственной Оксаной Арбузовой. К слову, для немыслимого количества человек он стал еще и крестным отцом: 50 жителей России, среди которых есть и звезды шоу-бизнеса, могут обратиться к Ивану за ценным советом.

Не отстает и ныне находящийся в СИЗО Михаил Ефремов. Он также шесть раз услышал первое “папа”. Наследников и наследниц ему подарили 5 его возлюбленных.

А вот Никита Михалков нажил четверых детей: сына в браке с Анастасией Вертинской и сына, а также дочерей с браке с Татьяной Михалковой. С ней, к слову, режиссер состоит в браке уже 40 лет.

Сколько же детей и у актрисы Екатерины Климовой. Три брака подарили ей четверых наследников, однако актриса, которой исполнилось 45, совершенно не выглядит утомленной и находится в прекрасной физической форме, которой ее поклонники регулярно делают комплименты. И в этом они с Оксаной Самойловой заслуживают похвалы.


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