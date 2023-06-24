Лазерная эпиляция и не только: от каких салонных процедур лучше отказаться летом и почему

Не все салонные косметологические процедуры можно делать летом. От некоторых из них в жаркое время года следует отказаться. К ним относятся пилинги, SMAS-лифтинг, лазерная эпиляция, инъекции ботокса.

Все эти процедуры могут быть весьма опасны в теплые месяцы, так как нарушают целостность кожи, которая является главным барьером, защищающим нас от вредных внешних воздействий. Это различные микробы, ультрафиолетовые лучи и других негативные факторы.

Лазерные процедуры

Лазерные процедуры, которые предлагают в салоне, нельзя назвать безопасными для кожи, но именно летом они становятся очень популярными у женщин.

Считается, что лазерная эпиляция действует исключительно на волосяные луковицы, но не затрагивает кожные покровы. Как показали исследования, это совсем не так. Эту процедуру рекомендуется проводить исключительно в холодное время года, чтобы не допустить солнечных ожогов, поскольку кожа после лазерной эпиляции становится уязвимой и страдает от ультрафиолетовых лучей.

Также врачи призывают серьезно относиться к удалению пигментных пятен на лице с помощью лазера. Воздействие луча на пигмент в коже сделает ее чрезвычайно чувствительной к ультрафиолету. Более безопасной процедурой в этом случае является нанесение осветляющего крема на ночь, а утром крема с SPF-защитой.

Лазерный лифтинг также относится к опасным процедурам, потому что после него кожа становится подверженной негативному внешнему влиянию.

SMAS-лифтинг

Спровоцировать сильную пигментацию даже без выхода из дома может SMAS-лифтинг – ультразвуковое воздействие, позволяющее стимулировать выработку коллагена в глубоких слоях кожи. Она может привести к ожогам, локальной атрофии, обвисанию и пр.

Инъекции ботокса

Еще один летний тренд – это инъекции ботокса. Дело в том, что летом на эту процедуру действуют скидки, и многие женщины не могут упустить выгодных предложений. Проблема заключается в том, что ботокс чувствителен к теплу, поэтому пребывание на солнце после процедуры может свести на нет все результаты, а также привести к воспалению.

Пилинги

Опасной и крайне нежелательной процедурой в жаркое время года является пилинг, который представляет собой кислотный ожог. Верхние слои кожи обновляются после воздействия кислоты, но при этом кожный покров становится уязвимой. После попадания солнечных лучей на кожу, сразу появляются пигментные пятна. Если необходимо очистить кожу летом, лучше всего использовать безопасный валик-пилинг, а затем нанести на нее солнцезащитный крем.

Что делать, если сделали одну из этих процедур летом

Единственный способ спасти кожу — наносить большое количество крема SPF в течение дня, чтобы защитить ее от ультрафиолета и других вредных внешних факторов. Но лучше отложить эти процедуры до поздней осени.