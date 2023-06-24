Отличная альтернатива укороченному топу: как стилизовать майку без рукавов – хит лета 2023

Как отмечают дизайнеры, чтобы создать актуальный образ, необходимо, чтобы в нем присутствовали остромодные детали. Хитом лета 2023 года является майка без рукавов, которая выступает в качестве альтернативы укороченному топу. Ее можно использовать как дополнение практически к любому наряду.

Кому-то это может показаться парадоксальным, но стилисты утверждают, что майки будут уместны и при походе в магазин за продуктами, и при выходе в свет. Но для этого нужно уметь правильно сочетать их с другими вещами и аксессуарами. Вот несколько рекомендаций на все случаи жизни.

Повседневный образ с любимыми джинсами

Если использовать майку без рукавов, которая сегодня находится на пике моды, для создания стильного повседневного лука, то прикладывать особых усилий не потребуется. Вам понадобится майка свободного кроя того цвета, который вам больше нравится. Добавьте к ней свои любимые джинсы и эффектные украшения, например, в виде двух разновеликих цепочек с кулонами из серебра – и актуальный образ на каждый день готов!

Элегантный лук с широкими брюками

Чтобы прибавить образу живости и элегантности, вместо джинсов можно добавить к майке темного цвета широкие белые брюки с завышенной талией. Так вы сможете аккуратно заправить верх за пояс. Такой наряд можно отнести к универсальным, потому что носить его можно практически в любой обстановке.

Эффектное сочетание с ярким блейзером

Майки без рукавов хорошо сочетаются с различными вещами, в числе которых находится и блейзер, который также является актуальной, модной вещью, уместной в различных ситуациях – и в городе, и на работе. Если вы хотите выглядеть более нарядно, выберите жакет яркого цвета и необычного кроя в сочетании со спокойной, нейтральной одеждой.

Шикарный выход с джинсовой мини-юбкой

Если вы собираетесь выйти в свет, например, поужинать в кафе с друзьями или провести время в баре, стилисты предлагают остановить свой выбор на сочетании майки с мини-юбкой из денима. Так вы сможете создать шикарный образ в стиле двухтысячных, когда в моде был стиль “Барби”. Из обуви можно надеть либо туфли на высоком каблуке, либо сапожки.

Удачный тандем с джоггерами для походов по делам

Джоггеры, как правило, ассоциируются со спортивными занятиями, но в них также очень удобно передвигаться по городу. При этом они просто идеально сочетаются с майками без рукавов. В прохладную погоду к такому наряду можно добавить джинсовую куртку, которая защитит от ветра, и спокойно отправляться по делам.

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Потрясающий монохромный наряд на любой случай

На взгляд модных дизайнеров, в монохромных образах есть что-то завораживающее. Кроме того, они являются подходящими для множества жизненных сценариев. При этом майка-безрукавка может прекрасно вписаться в тотал лук. Как вариант, стилисты предлагают сочетать черный верх с черными кожаными брюками в обтяжку и черными же высокими сапогами на толстой подошве.

В ансамбле с сарафаном или с платьем-бюстье

Иногда, чтобы разнообразить свой внешний вид, девушки надевают под сарафан или платье на бретелях белую футболку. В этом сезоне стилисты предлагают вместо последней использовать майку без рукавов. Если надеть ее под платье-бюстье, это будет смотреться так же эффектно. А еще такое платье можно будет носить и в повседневной обстановке.

Стильный вариант с прямыми джинсами

Хотя этот базовый вариант и не относится к новаторским, сам по себе он очень стильный. Возможно, именно в простоте и заключается его изюминка. Первую скрипку здесь играют джинсы, которые сидят как влитые. Дополнением к образу могут служить самые разные вещи. Например, худи с капюшоном и кроссовки или жакета оверсайз и лодочки на шпильке.

Удобная комбинация с брюками карго

Это сочетание также вряд ли кому-то покажется удивительным. Оно всего лишь объединяет две вещи, отличающиеся особой актуальностью в этом сезоне. В теплую погоду к ним можно добавить вьетнамки и солнцезащитные очки, а в прохладную рекомендуется комбинировать майку и брюки-карго с яркой джинсовой курткой, объемным бомбером или потертой косухой.