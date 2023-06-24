 

Про отмену выпускных

24.06.2023, 18:20, Разное
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24 июня в РФ должны были пройти школьные выпускные. Вооруженный мятеж, возглавленный Пригожиным, и введенный вслед за этим режим КТО заставили власти отменить все массовые мероприятия в некоторых регионах.
🔹 МоскваВыпускные вечера в школах и общегородской выпускной в Парке им. Горького перенесены на неделю из-за введенного режима контртеррористической операции (КТО), сообщили в департаменте образования и науки Москвы. Они должны состояться в следующую субботу, 1 июля.На эту же дату перенесен Всероссийский школьный выпускной бал, который должен был пройти в Кремле. «В ближайшее время все школы — участники Всероссийского выпускного будут индивидуально проинформированы об отмене мероприятия, представителям школ будут даны разъяснения по организационным вопросам», — сказано в сообщении Дирекции Государственного Кремлевского дворца.🔹 Московская областьШкольные выпускные перенесены на неделю — 1 июля. 🔹 Ростов-на-Дону Губернатор Ростовской области Василий Голубев, объявил об отмене всех запланированных массовых мероприятий в Ростове-на-Дону. Он подчеркнул, что данное решение было принято в связи с текущей обстановкой.🔹 Воронежская областьГлава Воронежской области Александр Жуков подтвердил отмену всех предстоящих мероприятий в регионе и попросил жителей сохранять спокойствие и понимание. 🔹 Тамбовская областьВсе запланированные выпускные вечера в Тамбовской области переносятся, сказал губернатор Максим Егоров.🔹 Выпускные вечера перенесены в регионах, где введены антитеррористические меры, с таким разъяснением выступило Минпросвещения РФ.Также регионы, которые отменили массовые мероприятия:— Калининградская область— Курская область— Липецкая область— Тверская область — Тульская область— Калужская область— Республика Коми

отсюда

Источник: Новая газета


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